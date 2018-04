Bullismo | il preside dell’Itc Carrara di Lucca dopo le minacce al prof | “Qualcuno perderà

ilfattoquotidiano

: @alexdelprete Che parole sante! Il bullismo è sempre più diffuso a scuola e la colpa è dei genitori che rappresent… - fabio_vanorio : @alexdelprete Che parole sante! Il bullismo è sempre più diffuso a scuola e la colpa è dei genitori che rappresent… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) “Qualcunosicuramente l’anno ma non tutti anche perché la scuola deve rappresentare un’occasione di crescita e di recupero. Ovviamente ci saranno delle punizioni ma non va fatta di tutta un’erba un fascio. Con le famiglie abbiamo valutato di lasciare i ragazzi a casa per qualche giorno: bisognerà valutare la posizione dei singoli”. E’ in sintesi il pensiero delessor Cesare Lazzari, ildell’Itc ‘‘ di, sotto i riflettorigli episodi diai danni di un insegnante di italiano e storia di 64 anni, da parte di alcuni studenti che gli chiedono il ‘6’una verifica (VIDEO), gli svuotano sulla scrivania il cestino della carta, lo affrontano indossando un casco da motociclista (VIDEO). Il docente, domani, sarà impegnato con i suoi colleghi nel consiglio di classe: si discuterà ...