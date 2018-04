Bullismo | Fedeli | “Non ammettere gli studenti agli scrutini finali” E la procura apre

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 aprile 2018)contro professori, la violenza al posto del dialogo. E due episodi, quello di Lucca e quello di Velletri, che testimoniano l’ambiente in cui i docenti delle scuole italiane sono spesso costretti a lavorare. Il– non solo fra coetanei – nell’era dei social diventa virale ed entra (o dovrebbe entrare) nell’agenda della politica. Sui casi degli ultimi giorni interviene ora la ministra dell’Istruzione Valeria, che sceglie la linea dura: “Di fronte ai fatti di Lucca e di Velletri i ragazzi vanno sospesi, il consiglio d’istituto deve valutare la gravità dei fatti, che secondo me c’è, e glidevono essere sanzionati fino a non essere ammessifinali“. “Te faccio scioglie in mezzo all’acido, te mando all’ospedale”, aveva detto un allievo dell’istituto Tecnico di Velletri a un ...