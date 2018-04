Bug chiamate persistenti sui Samsung Galaxy S9 | l’aggiornamento di aprile non risolve

optimaitalia

(Di giovedì 19 aprile 2018) I nuoviS9 hanno ricevuto l'aggiornamento con la patch di, che si è concretizzato nella serie firmware XXS1ARD1, al momento diffusa solo nel mercato tedesco, a bordo dei modelli no brand, come ormai di consueto accade. Il pacchetto ha un peso generale di 60MB, cosa che ci induce a pensare si limiti a fare da tramite per l'approdo nel sistema operativo del top di gamma sudcoreano della sola patch di sicurezza del mese in corso. La release ha come base Android 8.0 Oreo, mentre il passaggio alla versione 8.1 avverrà più avanti, essendo attualmente in via di sviluppo all'interno dei laboratori del produttore.La parte MODEM rispetto alla precedente build XXU1ARCC non è cambiata, cosa che lascia chiaramente intuire i problemi che affliggevano iS9 non siano stati risolti da questa specifica release. In particolare, ci riferiamo ai bug che influiscono ...