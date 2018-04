Brianza | uccide la moglie a colpi di pistola e si costituisce

Ventottenne uccide madre e nonna e poi si toglie la vita in Brianza - : Il giovane ha ucciso a coltellate le due donne di 52 anni e 88 anni per poi toglie rsi la vita . I cadaveri sono stati trovati nell'appartamento a Paina di Giussano dove i tre vivevano, poco dopo le 23 ...

Ventottenne uccide madre e nonna e poi si toglie la vita in Brianza : Ventottenne uccide madre e nonna e poi si toglie la vita in Brianza Il giovane ha ucciso a coltellate le due donne di 52 anni e 88 anni per poi togliersi la vita. I cadaveri sono stati trovati nell'appartamento a Paina di Giussano dove i tre vivevano, poco dopo le 23 di ieri Parole chiave: ...