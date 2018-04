Brescia | morto bimbo di 4 anni investito da suv della mamma La donna ha fatto

Morto uomo recuperato sotto la valanga La vittima è un 30enne Bresciano : Morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo l'uomo ritrovato sotto una valanga che si è staccata nel pomeriggio vicino al passo Crocedomini, in provincia di Brescia. Il decesso è stato ...

Montagna - valanga nel Bresciano : un morto : Una valanga si e’ staccata nel pomeriggio nella zona del Passo Crocedomini, poco distante dal lago di Lavena, in provincia di Brescia. L’uomo recuperato è morto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il decesso e’ stato confermato da fonti ospedaliere. La vittima e’ un Bresciano residente in Valle Camonica ed era stato estratto dalla neve in arresto cardiaco. E’ un trentenne di Bienno l’uomo morto ...

Un uomo ha sparato a due persone in un capannone di Flero - nel Bresciano : un morto e un ferito : Il cadavere di un uomo, che secondo le prime indagini è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco, è stato trovato all'interno di un capannone a Flero, in provincia di Brescia. Sul posto i carabinieri.Il killer è arrivato in auto, è sceso, è entrato entrato nel capannone e ha sparato uccidendo un lavoratore e ferendone un altro. E' questa la prima ricostruzione di quanto avvenuto stamani nel bresciano, in un'azienda ...

