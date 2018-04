Brava Conchita!

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 aprile 2018) di Margherita Cavallaro Cari amici lettori (perché tanto siamo tutti amici, vero? Chi mai leggerebbe un blog solo per poi provare a seminare zizzania quando potrebbe benissimo invece andare a seminare pomodori?), quest’oggi voglio stupirvi con effetti speciali e fare una riflessione seria dopo aver letto l’articolo sull’ammissione preventiva di Conchita Wurst della sua sieropositività. Per chi non lo sapesse, Conchita è stata la vincitrice di Eurovision 2014. Per chi vivesse sotto un sasso o per Salvini, Conchita è la donna con la barba che ha vinto la versione frocia internazionale glitterata di Sanremo. Per farla breve la cantante è stata minacciata da un suo ex di rivelare pubblicamente la sua sieropositività e, per tutta risposta, è stata lei per prima a dichiararla per liberarsi del ricatto, affermando giustamente che non ha nulla a che vedere con la sua carriera e che “la notizia ...