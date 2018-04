quattroruote

: RT @quattroruote: La #Brabham #BT62 sarà prodotta in soli 70 esemplari con un V8 aspirato da oltre 700 CV e prezzi a partire da 1,15 milion… - crosshairs981 : RT @quattroruote: La #Brabham #BT62 sarà prodotta in soli 70 esemplari con un V8 aspirato da oltre 700 CV e prezzi a partire da 1,15 milion… - dinoadduci : Brabham BT62 - Primi dettagli della supersportiva - quattroruote : La #Brabham #BT62 sarà prodotta in soli 70 esemplari con un V8 aspirato da oltre 700 CV e prezzi a partire da 1,15… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) A due settimane dalla presentazione in anteprima mondiale, fissata per il prossimo 2 maggio,, laha diramato itecnicisua prima vettura stradale, mostrandone alcunicoda. La sportiva avrà un'aerodinamica derivata dai modelli da competizione e sfrutterà un grande alettone posteriore di fibra di carbonio, materiale che probabilmente comporrà diverse particarrozzeria. Sotto di esso dei fari a Led affiancano il logo del costruttore, fondendosi in una coda scolpita dall'aerodinamica: nell'immagine è possibile intravedere alcune prese d'aria pensate per garantire il raffreddamento del propulsore che sarà montato in posizione posteriore centrale. Queste e altre soluzioni tecniche permetteranno alla sportiva di generare un carico aerodinamico superiore ai 1.200 kg.Vecchia scuola. Laha progettato la nuovacome una vera ...