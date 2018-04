Boom videogiochi | ecco cosa preferiscono gli italiani

gqitalia

(Di giovedì 19 aprile 2018) Il mercato italiano deicontinua a crescere, anno dopo anno. Secondo l’ultimo rapporto annuale di Aesvi, l’associazione che rappresenta l’industria deiin Italia, nel 2017 abbiamo speso 1,5 miliardi di euro per comprare console, scaricaree acquistare accessori legati al gaming per tutte le piattaforme: da PlayStation a Xbox passando per Nintendo Switch, computer e smartphone. Buona parte del fatturato è dovuto ai giochi (71%), in grado di superare un miliardo di euro di ricavi, ma è il mercato digitale a ricoprire un ruolo sempre più fondamentale nello scacchiere, con una fetta del 65% degli acquisti di software spartiti tra app e copie digitali. Anzi, le applicazioni sono oramai più redditizie dei cd (384 a 370 milioni) e ci troviamo a giocare di più con tablet e telefoni rispetto alle altre piattaforme, al punto che il 52% degli ...