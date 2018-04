Bone | la bastarda della Carolina

huffingtonpost

(Di giovedì 19 aprile 2018) Dopo molti anni e molti romanzi americani, per la precisione nordamericani, mi sono convinto che il famigerato "Grande romanzo americano" non esiste, o almeno non esiste se applichiamo la definizione a un libro soltanto.Il grande romanzo americano è rintracciabile solo se ne inseguiamo i frammenti di libro in libro, se ne annusiamo la polvere, e la polvere è ciò che scostiamo con una mano da una copertina e la polvere è quella che ci attraversa in una giornata di sole in Texas, e la polvere è lo smog che ci entra nel naso mentre aspettiamo un taxi in una via di New York o Chicago, e ancora la polvere di strato in strato, e di stato in stato che ci copre e insegna, che ci racconta, che ci dice che il Nord America è fatto di tante storie e che molti grandi scrittori ce le hanno raccontate e tutte insieme stanno componendo il grande romanzo ...