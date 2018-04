Bologna | torna Borgosalus | il Festival nazionale del benessere

Coliandro 7 - via alle riprese. L'ispettore è tornato a Bologna / FOTO : Bologna , 19 aprile 2018 " Giampaolo Morelli, alias L'ispettore Coliandro , è tornato sul set per le riprese della settima serie firmata dalla premiata ditta Manetti Bros . Martedì sera, insieme con la ...

Il 19 e 20 maggio 2018 Stra Bologna da cani torna in Piazza Maggiore : StraBologna , l'evento firmato UISP che da ormai 39 anni invade le strade del centro città per promuovere ideali quali salute, benessere e sport alla portata di tutti, torna il 19 e 20 maggio . E anche quest'anno sarà possibile partecipare a StraBologna con il proprio cane aggiungendo 5' alla propria iscrizione. ISCRIZIONE. Tutti i cani ...

Basket - Gianmarco Pozzecco torna in panchina! Sarà l’allenatore della Fortitudo Bologna : Gianmarco Pozzecco è pronto per tornare in panchina! Il leggendario Poz, infatti, ha firmato un contratto biennale con la Fortitudo Bologna, la squadra per cui aveva giocato dal 2002 al 2005. L’ex play sostituirà coach Matteo Boniciolli che ha deciso di rinunciare all’incarico per motivi di salute. Il 45enne eredita una squadra che si trova in seconda posizione nel girone Est della Serie A2: la Effe è a due soli punti dalla capolista ...