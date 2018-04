Bologna | tensione altissima | i tifosi sono una furia | ecco cosa è successo FOTO

calcioweb.eu

(Di giovedì 19 aprile 2018) Situazione delicata per i, idelusi e nel mirino è finito il tecnico Donadoni. “Donadoni ci stai stretto, ora pagaci il biglietto!” Idelhanno esposto uno striscione molto duro contro il tecnico Roberto Donadoni, etichettandolo come il reale colpevole del crollo della squadra in questa fase della stagione. I supporters emiliani hanno trovato il capro espiatorio di una situazione non certo esaltante per la squadra del presidente Saputo, ma a dire il vero ci sarebbero tanti elementi da considerare nell’analisi dell’ennesima stagione sottotono del. Striscione esposto questa mattina a Casteldebole. #BFC ##Donadoni pic.twitter.com/0PdXp0qstD — Zerocinquantuno Sempre Comunque (@ZO_it) 19 aprile 2018 L'articolo: iunasembra essere il primo su CalcioWeb.