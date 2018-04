: Bologna, preso maniaco seriale recidivo - NotizieIN : Bologna, preso maniaco seriale recidivo - Keope : RT @VoxNewsInfo: : Bologna, preso violentatore studentessa: non dicono il nome -

L'uomo fermato aper l'aggressione sessuale a una studentessa è Cesarin Tivadar, il cittadino romeno che nel 2014 seminò paura nella zona dell' Università per le numerose aggressioni. Conosciuto anche come il "palpeggiatore di", Tivadar fuin Danimarca, dopo che il suo identikit era circolato in città e sul web. In tribunale si scusò e patteggiò due anni, con pena sospesa, per 2 delle aggressioni addebitategli. E' rimasto in libertà fino alla cattura di ieri.(Di giovedì 19 aprile 2018)