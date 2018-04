Blitz antidroga a Pordenone | 28 stranieri arrestati

Napoli - Blitz contro spaccio. Oltre 50 arresti - anche un carabiniere dell'antidroga : Le accuse sono di spaccio di stupefacenti e di attività di riciclaggio, tutti reati aggravati da finalità mafiose. In manette anche un brigadiere dell'antidroga

Blitz antidroga a Pordenone : E' iniziata questa mattina a Pordenone una vasta operazione antidroga , che sta interessando diversi punti strategici della città, utilizzati per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Passati al ...

Trapani : Blitz antidroga - sottratti al mercato stupefacenti per 150 mila euro (2) : (AdnKronos) - A confermare l’avvenuto pagamento il rinvenimento del libro mastro dove Salvatore Regina "aveva annotato nel dettaglio le partite contabili aperte con tutti suoi pusher". "Altra vicenda che consentiva di tracciare il ruolo di vertice all’interno del sodalizio appositamente organizzato

Trapani : Blitz antidroga - sottratti al mercato stupefacenti per 150 mila euro : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) – L’operazione antidroga della Polizia di Stato di Trapani che all’alba di oggi ha portato in carcere undici persone nel trapanese, ha contribuito a far luce su un vasto traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e cocaina che nell’arco di sei mesi “ha consentito di sottrarre al mercato locale stupefacenti per un controvalore di circa 150.000 euro”. E’ quanto dicono ...

Roma : Blitz antidroga - 5 arresti : Blitz antidroga dei Carabinieri nella Capitale Roma – I Carabinieri della compagnia Roma Piazza Dante hanno eseguito, nella giornata di ieri, mirati Blitz antidroga. Le zone interessate sono state tra San Lorenzo, piazza Vittorio Emanuele II e Colle Oppio. Le attività hanno permesso di arrestare 5 persone e di sequestrare circa 50 dosi di droga. Tra marijuana, hashish e denaro contante, ritenuto provento dello spaccio. Un cittadino ...

Blitz antidroga nelle discoteche «Baila» e «Juwel» : BOLZANO . Blitz dei carabinieri nella notte tra sabato e domenica , 24 e 25 marzo, nelle discoteche "Baila" - San Michele di Appiano - e "Juwel" - strada del vino, nei pressi dell'incrocio con la ...

Roma : Blitz antidroga a Tor Bella Monaca - 7 arresti : Sequestrate 250 dosi di droga, oltre a 8.000 euro in contanti Roma – I controlli dei Carabinieri della Compagnia di Frascati nel quartiere di Tor Bella... L'articolo Roma: Blitz antidroga a Tor Bella Monaca, 7 arresti proviene da Roma Daily News.

Blitz antidroga tra Albania e Italia : 43 persone in manette : Roma, 14 mar. , askanews, È di 43 arresti il bilancio di un'operazione antidroga tra Albania e Italia condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia di Bari, coordinata dalla locale Direzione ...

Roma - Blitz antidroga : finiscono in manette 39 persone : Roma, blitz antidroga: finiscono in manette 39 persone Roma, blitz antidroga: finiscono in manette 39 persone Continua a leggere L'articolo Roma, blitz antidroga: finiscono in manette 39 persone proviene da NewsGo.

Roma - Blitz antidroga : finiscono in manette 39 persone : Roma, blitz antidroga: finiscono in manette 39 persone Roma, blitz antidroga: finiscono in manette 39 persone Continua a leggere L'articolo Roma, blitz antidroga: finiscono in manette 39 persone proviene da NewsGo.

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Roma : mafia Tiburtina - 39 arresti in Blitz antidroga - 8 marzo - : Ultime notizie di oggi 8 marzo, ultim'ora Roma: mafia Tiburtina, 39 arresti in blitz antidroga. Juventus ai quarti di Champions, oggi Europa League.

Maxi Blitz antidroga a Roma - 39 arresti : ANSA, - Roma, 08 MAR - Maxi operazione antidroga dei carabinieri a Roma. 39 gli arrestati accusati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, armi ed estorsioni,...

Roma - Blitz antidroga : finiscono in manette 39 persone : Maxi operazione antidroga dei carabinieri a Roma. Sono state arrestate 39 persone accusate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, armi ed estorsioni, ...

Blitz antidroga a Roma Est - all’alba 39 arresti : I Carabinieri sono intervenuti per smantellare una rete mafiosa di spaccio, traffico d’armi e intimidazioni nelle piazze di Tivoli e Guidonia, l’inchiesta era partita nel 2016