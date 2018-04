Bimbo nell' acido? Riina fece bene | così parlavano i fiancheggiatori di

Il boss del clan di Matteo Messina Denaro intercettato : "Il Bimbo sciolto nell'acido? Riina fece bene" : "Allora ha sciolto a quello nell'acido, non ha fatto bene? Ha fatto bene". Parla, non sapendo di essere intercettato, uno dei mafiosi fermati dalla dda di Palermo nel blitz di oggi che ha portato in cella 22 tra boss e favoreggiatori del clan di Matteo Messina Denaro. Il drammatico riferimento è alla vicenda del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito Santino, rapito, tenuto sotto sequestro per 779 giorni, ucciso e sciolto ...

Usa - papà dimentica il figlio per ore nell’auto bollente : il Bimbo muore : Il drammatico incidente in Carolina del Sud. Il papà si è dimenticato di lasciare il figlio all'asilo ed è andato a lavoro. Il bambino è stato trovato dopo ore privo di sensi.Continua a leggere

Parto choc : il piccolo viene al mondo così. E in ospedale nessuno osa dire nulla. Le immagini (fortissime) di questo Bimbo - che ormai ha 11 mesi - potrebbero urtare la vostra sensibilità. Quel che è successo nell’utero di sua madre è tremendo : Le donne in gravidanza hanno una missione importantissima da compiere: devono fornire al feto che portano in grembo tutti i nutrienti di cui hanno bisogno. Devono controllare che tutto sia a posto e non devono stancarsi troppo. Ma non tutte le donne sono ligie al dovere: a volte, nonostante questo, il bimbo nasce sanissimo. In altri casi, però, il feto risente moltissimo delle carenze e nasce con problemi gravissimi. È Quel che purtroppo è ...

Taranto - 3 morti nello scontro tra un'auto e un camion : un Bimbo di 4 anni con la madre e la nonna : Tragedia alle porte di Laterza sulla strada per Santeramo in Colle. Le vittime sono di tutte di Ginosa. Grave anche il nonno del piccolo che era alla guida....

Siria - la foto del Bimbo nella valigia e l’indignazione a rate : Il bambino, mezzo addormentato, trasportato dal padre in una valigia, quasi fosse un abito, è la nuova immagine simbolo del conflitto in Siria. Uno scatto destinato a finire nel dimenticatoio nel giro di ventiquattro ore, facendo ripiombare il consueto silenzio sulla crisi Siriana che è, probabilmente, la peggiore al livello umanitario dal secondo dopoguerra a oggi. Questa immagine, come molte altre che hanno fatto il giro del web, rappresenta ...

“Vi scongiuro state attenti!”. Radiografia choc di un Bimbo di 5 anni. Il piccolo improvvisamente smette di respirare ed è subito panico. Immediatamente i genitori corrono in ospedale e la radiografia rivela una strana palla nella gola (e non è un giocattolo). Poi l’agghiacciante verità : Una paura incredibile. Vedere il proprio bambino che un minuto sta bene e quello dopo diventa cianotico e non riesce a respirare: sono momenti di terrore inaudito. Angela Henderson è una giovane mamma australiana che gestisce il blog Finlee and Me, proprio sul suo sito ha deciso di pubblicare un’immagine che ritrae una radiografia fatta a un bambino che mostrava una grave ostruzione della faringe. Il bambino stava mangiando della ...

Spagna - trovato il cadavere del Bimbo sparito : era nell'auto della compagna del padre : trovato il cadavere di Gabriel Cruz, il bimbo di otto anni sparito dodici giorni fa in Spagna in un piccolo paese vicino ad Almeria, nel sud. Tutta la penisola iberica era in ansia per lui, centinaia...

Palermo - Bimbo di 14 mesi muore di meningite/ La tragedia nell’Ospedale dei Bambini : Palermo, bimbo di 14 mesi muore di meningite: la tragedia nell’Ospedale dei Bambini. Una meningite fulminante ha ucciso un bimbo di un anno e due mesi nelle scorse ore(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 15:51:00 GMT)