Bimbo di 4 anni muore travolto dal suv guidato dalla mamma in retromarcia

Bimbo di 4 anni muore travolto dalla madre alla guida di un suv in retromarcia a Brescia : L'incubo di tutti i genitori nei primi anni di vita dei loro bambini: fare loro del male con una manovra dell'auto. A Brescia è morto un bambino di quattro anni investito dall'auto guidata dalla madre.

Bologna - Bimbo di 4 anni precipita dal terzo piano sul parabrezza di un’auto : è grave : La madre lo aveva lasciato da solo in casa per andare a prendere a scuola i fratellini più piccoli. Il bimbo è atterrato sul parabrezza di un'auto in sosta. Portato di corsa al Maggiore, è rimasto sempre cosciente.Continua a leggere

Bimbo di 7 anni si oppone allo stupro : 21enne lo uccide - gli cava gli occhi e gli taglia la lingua : Bimbo di 7 anni si oppone allo stupro: 21enne lo uccide, gli cava gli occhi e gli taglia la lingua Il piccolo Purshotam Kumar è stato brutalmente assassinato in una baraccopoli di Delhi, dopo essere stato rapito mentre giocava fuori dalla sua casa. L’assassino è il tossicodipendente Sandeep Singh, 21 anni, che ha confessato lo […]

Brescia - Bimbo di 4 anni investito dall’auto dei genitori : è grave : Il bimbo è stato investito mentre uno dei due genitori stava effettuando la retromarcia. Rianimato sul posto, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale

Elio delle Storie Tese rivela : «Ho vissuto - e vivo - la condizione di genitore di un Bimbo autistico. L'Italia è indietro anni luce» : Elio , del notissimo gruppo ' Le Storie Tese ', ha parlato per la prima volta della sua vita con un figlio autistico . Il cantante ha raccontato la sua testimonianza a una tavola rotonda organizzata a ...

Gb - Bimbo di 8 anni malato : i medici smettono di curarlo e lui comincia a guarire da solo : Gb, bimbo di 8 anni malato: i medici smettono di curarlo e lui comincia a guarire da solo I dottori avevano esaurito tutte le opzioni e gli hanno dato poche settimane di vita Continua a leggere

Adottato a 32 anni - era Bimbo Chernobyl : ANSA, - TRENTO, 15 APR - Era stato ospitato in Trentino per la prima volta quando aveva 11 anni e ora è sposato ed è a sua volta padre. Si tratta di un uomo bielorusso di 32 anni, Adottato da una ...

Ferrara - malore in spiaggia. Paura per un Bimbo di 2 anni : Ferrara, 15 aprile 2018 - Il corpicino inerme e il fiato che non vuole saperne di tornare. Una crisi, poi un'altra e un'altra ancora. Il sangue si gela nelle vene e l a Paura stringe il cuore dei ...

Corre incontro alla sorellina - Bimbo di 3 anni investito da un'auto : Un bambino di tre anni è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma, dopo essere stato investito da un'auto nel pomeriggio di giovedì 12 aprile. Al...

ASILO NIDO MINERBIO - MORTO Bimbo 19 MESI/ Scuola Infanzia - “mai incidenti in 13 anni” : l’autopsia decisiva : MINERBIO, BIMBO di 19 MESI muore all'ASILO NIDO: colpito da malore o soffocato da rigurgito? Le ultime notizie sulla tragedia: si attende l'autopsia per risalire alla causa del decesso(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 11:43:00 GMT)

Bimbo nasce quattro anni dopo la morte dei genitori - starà con i nonni : nato nel 2013, quattro anni dopo la morte dei genitori, ma ora è stato affidato ai nonni . Tiantian, un bambino cinese che Shen Jie e Liu Xi, i suoi genitori avevano desiderato ardetemente tanto da ...