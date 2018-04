Bianca Atzei cotta di Nino Formicola? La cantante mette a tacere il gossip

Max Biaggi e Michelle Carpente/ La lettera di Bianca Atzei : "era indirizzata a me stessa" : Il gossip guarda con occhio attento a Max Biaggi e alle sue frequentazioni e anche a Roma ecco spuntate la particolare amica Michelle Carpente. Bianca Atzei avrà scoperto il possibile flirt?(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 15:21:00 GMT)

Isola dei famosi - il dramma di Bianca Atzei fuori dall'Honduras : il 'cuore rotto' e la malattia : È arrivata seconda all' Isola dei famosi , ma Bianca Atzei è stata forse la concorrente più 'odiata' dagli altri naufraghi. I problemi veri, però, la cantante li ha affrontati a casa, e non in ...

MAX BIAGGI E MICHELLE CARPENTE/ Chi è la nuova fiamma dell'ex pilota : e Bianca Atzei? : Il gossip guarda con occhio attento a Max BIAGGI e alle sue frequentazioni e anche a Roma ecco spuntate la particolare amica MICHELLE CARPENTE. Bianca Atzei avrà scoperto il possibile flirt?(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 22:04:00 GMT)

Max Biaggi e Michelle Carpente/ Chi è la nuova fiamma dell'ex di Bianca Atzei : “Tra noi stima e affetto...” : Il gossip guarda con occhio attento a Max Biaggi e alle sue frequentazioni e anche a Roma ecco spuntate la particolare amica Michelle Carpente. Bianca Atzei avrà scoperto il possibile flirt?(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:51:00 GMT)

Bianca Atzei dopo L’Isola : “Ho una notizia bellissima” : Isola dei Famosi: il bilancio di Bianca Atzei Lunedì scorso è andata in onda la finalissima tanto attesa della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. E a vincere questa edizione del reality show vip condotto da Alessia Marcuzzi è stato il popolare attore Nino Formicola, in arte Gaspare. Proprio quest’ultimo è riuscito a battere all’ultimo televoto la cantante Bianca Atzei. Tuttavia quest’ultima non è sembrata ...

Max Biaggi e Michelle Carpente/ Beccati nello stesso hotel di Roma - Bianca Atzei scoprirà di loro adesso? : Il gossip guarda con occhio attento a Max Biaggi e alle sue frequentazioni e anche a Roma ecco spuntate la particolare amica Michelle Carpente. Bianca Atzei avrà scoperto il possibile flirt?(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 13:02:00 GMT)

MAX BIAGGI - LA LETTERA DI Bianca ATZEI/ Canta "Ora esisti solo tu" : il silenzio del pilota (Isola dei Famosi) : Prima di lasciare l'Isola dei Famosi e tronare in Italia, BIANCA ATZEI decide di scrivere una LETTERA al noto ex, il pilota Max BIAGGI. Ecco le sue parole(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 14:45:00 GMT)

Isola dei Famosi - vince Nino Formicola - seconda Bianca Atzei! : Dopo una serata ricca di imprevisti e sorprese, la tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi vede vincitore Nino Formicola in arte Gaspare! Il comico vince con il 67% dei voti, sbaragliando la Atzei. L’ultima puntata del reality L’Isola dei Famosi ha incoronato vincitore Nino Formicola, che ha conquistato il pubblico per la sua ironia e la sua profonda umanità. Il comico, che ha colpito per la sua dialettica e la sua ...

Vladimir Luxuria elogia Nino Formicola e contesta Bianca Atzei : Nino Formicola e Bianca Atzei: il commento di Vladimir Luxuria A poche ore dalla finale dell’Isola dei Famosi, a Mattino Cinque si è acceso il dibattito. La tredicesima edizione del reality si è chiusa ieri sera con una serie di colpi di scena inaspettati, dall’irruzione di Valerio Staffelli alla proposta di matrimonio per Rosa Perrotta. Vladimir Luxuria, ospite oggi di Mattino 5, ha esordito elogiando Nino Formicola. ...

Isola dei Famosi - Bianca Atzei e quella canzone per Max Biaggi : Bianca Atzei è arrivata al secondo posto dell'Isola dei Famosi. La cantante di fatto è apparsa commossa dopo il rientro in Italia e l'ingresso nello studio Mediaset per la finalissima del reality. A quanto pare non ha ancora dimenticato Max Biaggi e proprio qualche giorno fa dall'Honduras aveva rivolto un appello al suo ex: "Scrivo una lettera che no ho mai scritto e vorrei scrivere. La persona a cui mi riferisco sa perfettamente quello che ...

Nino Formicola vince l'Isola dei Famosi 2018 - battuta in finale Bianca Atzei : Si è conclusa la notte scorsa Nino Formicola l'Isola dei Famosi 2018. vince Nino Formicol a , il 'Gaspare' del duo con Zuzzurro, nel reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi con Mara Venier e ...

Nino Formicola vince l’Isola e batte Bianca Atzei tra tapiri e proposte di matrimonio : “Gaspare c’è ancora” : Nino Formicola vince l'Isola rispettando i pronostici della vigilia a segnando, almeno si spera, una svolta nella sua carriera. Ritrovarsi da soli a 60 anni dopo una vita lavorativa fatta in coppia non è facile e lui stesso si definisce un "debuttante" a questa età ma pronto a rimboccarsi le maniche e mettersi a lavoro anche da solo, senza il suo storico compagno al quale ha dedicato davvero questo suo percorso di rinascita. Il primo ad ...

Isola dei Famosi 2018. Vince Nino Formicola - seconda Bianca Atzei : L’Isola dei Famosi incorona Nino Formicola come vincitore dell’edizione 2018. Al secondo posto arriva Bianca Atzei. “Sono frastornato, non pensavo di arrivare

Bianca ATZEI/ Ecco perché ha vinto la sua Isola dei Famosi 2018! : BIANCA ATZEI, la cantante ha già vinto il suo reality? Sente infatti di aver raggiunto il suo obiettivo e cioè quello di arrivare all'ultimo atto da protagonista. (Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 01:43:00 GMT)