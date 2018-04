Bezos | Amazon ha 100 milioni di utenti iscritti al Prime

Amazon - Jeff Bezos : abbonamenti servizio Prime sono più di 100 milioni : Nella lettera annuale agli azionisti, il numero uno di Amazon, Jeff Bezos, ha reso noto che il numero degli abbonati al servizio Prime ha superato quota 100 milioni in tutto il mondo.

Il Signore degli anelli - La serie su Amazon/ Bezos trasforma il suo Alien in Grande Fratello : Con un investimento stratosferico Amazon produrrà una nuova serie basata su "Il Signore degli anelli". Un salto di qualità inquietante per l'azienda di Bezos, dice YODA

Amazon.com / Truffe in crescita nel 2018 : Donald Trump contro Jeff Bezos : Amazon.com, Truffe in crescita nel 2018. Donald Trump intanto attacca Jeff Bezos ed è polemica. Tutti i consigli per non cadere mai online in una delle trappole più conosciute.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 12:29:00 GMT)

Trump - l’ossessione per Amazon e Bezos : minaccia di nuove tasse è avvertimento da offrire sull’altare dell’America First : Dimenticate Facebook. La vera “ossessione” di Donald Trump, in questi giorni, non sono Mark Zuckerberg e il furto di milioni di profili social a opera di Cambridge Analytica. L’oggetto delle ire del presidente sarebbero invece Amazon e il suo proprietario Jeff Bezos. Secondo il sito di informazione Axios, Trump starebbe cercando un appiglio legale – legge antitrust o sulla concorrenza – per modificare il regime fiscale cui è sottoposta la ...

Dalle tasse alla distruzione dei piccoli negozi : perché Trump odia Amazon (e Bezos) : Il Congresso vorrebbe il sangue di Facebook sull’onda dei dati rubati a 50 milioni di utenti e dei rapporti con Cambridge Analytica, Trump ha un’altra priorità. Vede in Amazon il mostro che distrugge i piccoli negozianti, suoi elettori, e danneggia i suoi amici costruttori di centri commerciali e tutto il settore del real estate che vive di affitti e compravendite di spazi e uffici...

Tweet al vetriolo contro Bezos "Amazon deve pagare più tasse" Trump può far male al colosso : Trump torna ad attaccare Amazon con un Tweet al vetriolo e il colosso americano dell'e-commerce, che ieri ha bruciato 53 miliardi di dollari di capitalizzazione a causa di voci secondo cui il presidente Usa era pronto a punire il gruppo, accusa un altro fonfo a Wall Street. La Casa Bianca aveva poi detto che "al momento" non c'è alcuna politica allo studio riguardante il gruppo di Seattle. Segui su affaritaliani.it

Amazon : azioni crollano dopo frecciate di Trump al boss Bezos : Se si pensa a quel motto " American First " che è alla basa della strategia politica di Trump, l'attacco verso Amazon potrebbe sembrare quasi una contraddizione. L'amministrazione americana è da ...

'La Casa Bianca sta preparando l'affondo ad Amazon'. Perché Trump è 'ossessionato' da Bezos : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe presto mettere in campo delle azioni per ostacolare il gigante dell'ecommerce Amazon. È quanto si legge in un report pubblicato da Axios.com che ...

Amazon manda Google ko : Bezos ha superato Big G : Mentre affonda Facebook, Amazon vola e scavalca Google. Il gruppo di Jeff Bezos supera Big G e si afferma come

Conti correnti Amazon : Jeff Bezos rivoluziona anche il sistema bancario : Bezos, dunque, guarda da un lato ai giovani, dall'altra parte allo sconfinato mondo della finanza, scosso nell'ultimo periodo dal fenomeno delle criptovalute, di cui ogni giorno vi proponiamo lo ...

Amazon. Bezos paperone da 120 miliardi di dollari : E’ Jeff Bezos la persona più ricca del mondo. Il padre di Amazon supera il fondatore di Microsoft. Bill Gates è ora

Arrivano i farmaci di Amazon : Bezos entra nel business della salute : E-commerce senza frontiere. Amazon promuove una linea di prodotti farmaceutici da banco. Lancia così la sfida all’industria sanitaria. Jeff Bezos conta