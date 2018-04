Beta talassemia | nuova terapia genica efficace | stop alle trasfusioni per i malati

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 aprile 2018) Idinon dovranno più fare. Grazie allae un auto-trapianto di cellule staminali, 22 persone hanno potuto eliminarne o ridurne di parecchio la frequenza. Il risultato, descritto sul New England journal of medicine dai ricercatori del Brigham and Women’s Hospital di Boston, segna una svolta perché è la prima volta che laviene provata su un numero così vasto di, e ora può quindi uscire da una fase sperimentale e diventare clinica. La, o anemia mediterranea, è una malattia genetica che impedisce al corpo di produrre un componente chiave dell’emoglobina, proteina fondamentale dei globuli rossi del sangue, e nelle forme più gravi, già dall’infanzia, costringe a subiremensili di sangue e trattamenti per rimuovere il ferro che si accumula nell’organismo. In questo studio sono stati ...