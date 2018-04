Bergomi sorprende tutti | ' Non riscatterei Cancelo | vi spiego il motivo'

Blastingnews

(Di giovedì 19 aprile 2018) Ieri l'#Inter ha battuto in scioltezza il Cagliari nell'anticipo della trentatreesima giornata di campionato con un netto 4-0. Ad aprire le marcature il laterale portoghese, #Joao, con una punizione dopo soli due minuti, al primo gol nel campionato italiano, poi è arrivato il raddoppio di Mauro Icardi a inizio ripresa, al 49', dopo dieci minuti è arrivato il tris firmato dal centrocampista croato, Marcelo Brozovic, il migliore VIDEO in campo ieri, con il poker arrivato al 90' con Ivan Perisic, autore del suo decimo gol in campionato in questa stagione. Un successo che ha permesso alla squadra di Luciano Spalletti di balzare, almeno momentaneamente, al terzo posto a 63 punti, con due punti di vantaggio su Roma e Lazio, che saranno impegnate questa sera rispettivamente contro Genoa e Fiorentina. Domenica i nerazzurri saranno impegnati nella delicata trasferta allo ...