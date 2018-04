Beautiful | ritorno shock per Taylor anticipazioni americane

davidemaggio

(Di giovedì 19 aprile 2018): ildiQuandoHayes morì e tornò in vita per la prima volta, si aprì un’epoca ecominciò a cavalcare quell’onda di resurrezioni dalla quale molte altre soap con il tempo hanno preso esempio. Il personaggio interpretato da Hunter Tylo è stato dato per spacciato diverse volte ed uscito e rientrato in scena spesso, fino al 2014, anno in cui è andato via definitivamente, trasferendosi a Parigi. Almeno fino ad oggi, o meglio fino a giovedì scorso, giorno in cui la bella dottoressa, ex moglie di Ridge Forrester, è tornata sui teleschermi americani con un grosso colpo di scena.ha sparato a Billè tornata, dunque, ma non è più quella di un tempo; dopo la perdita della figlia Phoebe, gemella di Steffy avvenuta ormai tanto tempo fa, è diventata una leonessa disposta a tutto per proteggere i ...