Beautiful | JACOB YOUNG non è più sotto contratto ma non va via

tvsoap

: Non sarà più protagonista ma... #Beautiful #Anticipazioni #PuntateAmericane - redazionetvsoap : Non sarà più protagonista ma... #Beautiful #Anticipazioni #PuntateAmericane -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Notizie inaspettate arrivano dagli Stati Uniti, dove uno dei protagonisti dipassa a sorpresa (ma forse neanche troppo) da fisso a “ricorrente”. Si tratta di, l’interprete di Rick Forrester, che ultimamente negli Stati Uniti è stato un po’ meno al centro della scena rispetto al solito. E ora è chiaro il perché: è stato lo stesso attore, in un recente tweet sui social, a confermare di non essere piùcon la soap americana più vista al mondo. Tutto vero. Sono in “recurring” e sto iniziando a girare un film per Lifetime. Sono statoper 21 anni e ciò per me è una benedizione. Ora posso avere il tempo di seguire tutte le mie passioni.al momento sta dunque realizzando altri progetti… ma dauscirà del tutto? Pare di no. Spesso lo stato di “recurring” rappresenta in ...