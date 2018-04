Beach Litter | monitoriamo le nostre spiagge del Cilento!

La lotta al Beach Litter parte da scuola : Cotton fioc, buste, mozziconi di sigaretta, tappi e reti. Sono solo alcuni dei tanti rifiuti che si trovano sempre più spesso sulle spiagge, per non parlare di quelli che si trovano in mare insieme alle microplastiche. Rifiuti di ogni forma, genere, dimensione e colore, frutto della cattiva gestione a monte e dell’abbandono consapevole, che continuano a invadere anche il Mar Mediterraneo e i lidi italiani. Eppure tutti possiamo contribuire alla ...