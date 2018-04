Battlefield 5 avrà una modalità Battle Royale? Indiscrezioni al 19 aprile

optimaitalia

: #Battlefield5 avrà una modalità Battle Royale? Indiscrezioni al 19 aprile - OptiMagazine : #Battlefield5 avrà una modalità Battle Royale? Indiscrezioni al 19 aprile -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Le notizie in merito a quello che5 porterà sulle console e sugli schermi dei videogiocatori di tutto il mondo latitano ancora, sebbene gli addetti ai lavori saranno di certo già immersi totalmente nello sviluppo delle feature legate al nuovo titolo della fortunata saga sparatutto targata Electronic Arts. Come di consueto, i ragazzi di DICE non vogliono lasciare nulla al caso, studiando tutte le possibilità offerte dal gameplay che possano centrare i desideri della community.Nell'ultimo periodo uno degli aspetti più ricercato dai giocatori – complice anche il dilagante successo di titoli del calibro di Fortnite e PUBG – è senza ombra di dubbio la5 starebbe a sua volta ponderando l'eventualità di inserire unasimilare tra le opzioni presenti per quanto concerne il comparto multigiocatore online, con i test che, stando alle ...