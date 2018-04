Basta un click

huffingtonpost

(Di giovedì 19 aprile 2018) Lei, nella sua stanzetta da bambina dalle cui mensole occhieggiano le Barbie e le Bratz dai corpi sensuali, scarica sul Whatsapp del suo fidanzatino i selfie del suo nudo dalle forme acerbe, scialacquando la sua intimità con la leggerezza di chi gioca a un gioco nuovo, guardami quanto sono bella e sexy e trasgressiva, guarda che sono già una donna, guarda che so fare,un.Lui, con quel mento dai peli solitari -accidenti alla barba che non cresce mai- finalmente si sente un maschio vero, uno che a lui le donne gliela danno, o almeno gliela mostrano, ed eccole trasformate in funzioni del suo sguardo, eccole possedute come trofei a servizio del suo prestigio e del suo testosterone in tempesta puberale,un.Quasi bambini, 13 anni, anche di meno, 12, o 11... quasi bambini pazzi di quel gioco che si chiama sexting, pronti a giocarlo senza conoscerne il ...