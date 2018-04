Basket | FIBA Europe Cup 2018 | DERBY ITALIANO IN FINALE! Venezia perde in Olanda | ma

oasport

(Di giovedì 19 aprile 2018) La finale dellaCupsarà tutta italiana. Nell’ultimo atto della competizione si sfideranno la Sidigas Avellino e la Reyer. Dopo la qualificazione raggiunta ieri sera dagli irpini, oggi è toccato alla squadra veneta che ha perso in terra olandese contro il Donar Groningen (83-80), ma grazie al +10 dell’andata è riuscita a centrale l’accesso alla finale. Il protagonista in casaè Michael Bramos, che mette a referto 16 punti. In doppia cifra chiudono anche Marquez Haynes (13), Mitchell Watt (12) e Austin Daye (10). Agli olandesi non bastano i 23 punti di Brandyn Curry e i 21 di Evan Bruinsma. Inizio di partita molto equilibrato e con le due squadre che lottano punto a punto. Dopo cinque minuti gli olandesi sono avanti 11-8, maè ampiamente in partita e a fine primo quarto il tabellone segna 24-24. Curry e Pasalic provano a ...