Basket | Europe Cup 2018 | Finale Avellino-Venezia Data | programma | orario e tv

Basket - FIBA Europe Cup 2018 : DERBY ITALIANO IN FINALE! Venezia perde in Olanda - ma raggiunge Avellino : La finale della FIBA Europe Cup 2018 sarà tutta italiana. Nell’ultimo atto della competizione si sfideranno la Sidigas Avellino e la Reyer Venezia. Dopo la qualificazione raggiunta ieri sera dagli irpini, oggi è toccato alla squadra veneta che ha perso in terra olandese contro il Donar Groningen (83-80), ma grazie al +10 dell’andata è riuscita a centrale l’accesso alla finale. Il protagonista in casa Venezia è Michael Bramos, ...

Basket - Europe Cup 2018 : la Sidigas Avellino è in finale! Bakken Bears battuti anche nella semifinale di ritorno : La Sidigas Avellino è la prima finalista della Europe Cup. La squadra irpina volava in Danimarca per affrontare i Bakken Bears forte dei tre punti di vantaggio e non solo non si è accontentata di difendere il risicato bottino, ma ha vinto anche la partita di ritorno, volando così all’epilogo della seconda competizione organizzata dalla FIBA. Grandi protagonisti della gara Kyrylo Fesenko, autore di 19 punti, e Ariel Filloy, con 18. Avellino ...

Basket - Europe Cup 2018 : Venezia e Avellino vincono le semifinali d’andata. La finale italiana è più vicina : La possibilità di una finale tutta italiana nella FIBA Europe Cup si fa più concreta dopo le partite di andata. Ci sono ancora 40 minuti da giocare ma la Reyer Venezia e la Sidigas Avellino hanno vinto i rispettivi match, in casa. Vantaggi minimi, non confortanti (specie nel secondo caso), ma comunque un bottino da difendere tra sette giorni. La Reyer Venezia ha impresso il suo ritmo sin dall’inizio della partita. Pochi minuti, infatti, e ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018 : le semifinali. Venezia e Avellino obbligate a vincere nell’andata in casa : Scattano domani con le sfide d’andata le semifinali di FIBA Europe Cup. Il primo passo verso la conquista della finale per la Reyer Venezia e la Sidigas Avellino. Le due squadre italiane sognano un derby tricolore nell’ultimo atto della competizione, ma prima dovranno superare nella doppia sfida rispettivamente gli olandesi del Donar Groningen e i danesi del Bakken Bears. Andata in casa per la Reyer reduce dalla vittoria nei quarti ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018 : Avellino vince - Venezia perde - ma entrambe volano in semifinale : L’Italia porta due squadre nelle semifinali di FIBA Europe Cup. Reyer Venezia e Sidigas Avellino sono tra le migliori quattro squadre della manifestazione. I veneti ora affronteranno gli olandesi Donar Groningen, mentre gli irpini se la vedranno con i danesi del Bakken Bears. C’è davvero la grande possibilità di un derby tutto italiano in finale. Sconfitta, ma felice Venezia. La Reyer cede sul campo dei russi del Nizhny Novgorod per ...

Basket - Europe Cup : Avellino pareggia in Lituania l'andata dei quarti : La Sidigas Avellino impatta sul 77-77 la gara d'andata in Lituania contro la Juventus Utena, rimandando al match di ritorno la qualificazione alle semifinali di Fiba Europe Cup. Uno strano destino per ...