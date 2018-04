Basket | EuroCup 2019 | la Fiat Torino potrebbe ricevere una wild card

Basket - Finale EuroCup 2018 : Darussafaka in trionfo. I turchi battono il Lokomotiv Kuban in gara-2 e volano in Eurolega : Il Darussafaka ha vinto l’EuroCup. La squadra di Istanbul ha vinto gara-2 della Finale, aggiudicandosi la serie contro il Lokomotiv Kuban. Un trionfo doppio, perché la formazione dell’ex Cleveland David Blatt (visto anche a Treviso nella sua carriera) si aggiudica anche la qualificazione all’Eurolega, premio riservato alla vincitrice di questa competizione. Una gara-2 che porta la firma di Scottie Wilbekin, scatenato con 28 ...

Basket - Finale Eurocup 2018 : il Darussafaka firma l’impresa in gara-1. Lokomotiv sconfitto al supplementare : Straordinaria impresa del Darussafaka Istanbul in gara-1 della Finale di Eurocup. I turchi hanno sconfitto dopo un tempo supplementare il Lokomotiv Kuban Krasnodar per 81-78, interrompendo la striscia di 20 vittorie consecutive dei russi in questa competizione. Fattore campo, dunque, immediatamente ribaltato ed ora il Darussafaka ha la grande occasione di vincere l’Eurocup davanti ai propri tifosi. Il protagonista della serata nella ...

Basket - Finale Eurocup 2018 : il Darussafaka cerca l’impresa contro la corazzata Lokomotiv : Una super favorita ed una squadra che cerca l’impresa. Questa la brevissima presentazione della Finale di Eurocup tra Lokomotiv Kuban Krasnodar e Darussafaka Istanbul. Una sfida che mette di fronte la corazzata russa alla formazione turca e che comincerà la prossima settimana con la consueta formula al meglio delle tre partite. Il Lokomotiv ha sconfitto in semiFinale la Grissin Bon Reggio Emilia e proprio con le due vittorie contro la ...

Basket - EuroCup 2018 : Reggio Emilia si arrende in semifinale. Il Lokomotiv Kuban è troppo forte e va in finale : Il sogno della Grissin Bon di approdare in finale di EuroCup è svanito stasera, con la sconfitta per 69-79 in gara-2 di semifinale contro il Lokomotiv Kuban. Un risultato che forse non rispecchia a pieno la superiorità della squadra russa, che ha stabilito il nuovo record con 20 vittorie e 0 sconfitte nella competizione, controllando in maniera autoritaria la partita. Ma il distacco di “soli” 10 punti è frutto anche di quanto ...

Basket - Eurocup 2018 : Reggio Emilia sconfitta dal Lokomotiv Kuban in gara 1 di semifinale : Un incontro davvero impegnativo sulla carta quanto in campo. La Grissin BonReggio Emilia ha provato a contrastare il Lokomotiv Kuban, ma a Krasnodar la formazione russa ha ottenuto il 19esimo successo consecutivo in Eurocup, confermando i favori del pronostico per l’accesso in finale che si stanno giocando le due squadre per l’edizione 2017-2018. Il match si è chiuso sul punteggio di 82-65. Con un parziale di 5-0 in apertura, Reggio ...

Basket - Semifinale EuroCup 2018 : Reggio Emilia-Lokomotiv Kuban. Quando si gioca gara-2? Programma - orario e tv : Semifinale di EuroCup per Reggio Emilia. Gara-2 sarà già decisiva perché la serie è al meglio delle tre partite e la Grissin Bon è con le spalle al muro dopo aver perso la prima partita. Serviranno il cuore e la grinta che hanno portato i reggiani fino a qui, ma soprattutto servirà recuperare Amedeo Della Valle, la cui assenza è pesata tanto nel primo episodio. Reggio potrà contare sul fattore PalaBigi, quanto mai fondamentale contro un ...