Baseball | Ranking WBSC | l’Italia scivola al 15° posto A rischio la partecipazione al

oasport

: #Baseball, allarme Italia! 15ma nel ranking mondiale, #Premier12 a forte rischio - OA_Sport : #Baseball, allarme Italia! 15ma nel ranking mondiale, #Premier12 a forte rischio -

(Di giovedì 19 aprile 2018) L’ultimo aggiornamento delmondialevede l’Italia al 15°. Una posizione che rischia di complicare il percorso degli azzurri verso Tokyo 2020. Le prime 12 Nazioni del mondo, infatti, parteciperanno il prossimo anno al Premier 12, un torneo fortemente voluto dallacome portabandiera del nuovo corso dele che assegnerà i primi due posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Una possibilità che in ogni caso l’Italia non avrebbe avuto, dal momento che il pass sarà riservato alla migliore dell’area Asia/Oceania e alla migliore del continente americano (per le squadre europee si terrà un torneo di qualificazione a febbraio 2020 che coinvolgerà anche le formazioni africane). Ma certamente potersi misurare con le migliori squadre al mondo potrebbe essere l’occasione per proseguire il processo di crescita dell’intero movimento e della ...