Bari | 17 arresti nel clan Capriati | “Controllo del porto e pizzo ai commercianti per la

Droga e detenzione di armi - colpo al clan Capriati di Bari : 21 arresti : Droga e detenzione di armi, colpo al clan Capriati di Bari: 21 arresti Blitz contro esponenti di spicco e gregari della famiglia attiva nel Borgo Antico e in altri quartieri cittadini. Le accuse per tutti sono di associazione per delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti aggravati dal metodo ...

Operazioni antimafia. 21 arresti a Bari e 50 a Napoli : Le forze dell’ordine hanno portato a termine in queste ore due brillanti Operazioni anti criminalità, una a Bari e l’altra

Droga e detenzione di armi - colpo al clan Capriati di Bari : 21 arresti - : Blitz contro esponenti di spicco e gregari della famiglia attiva nel Borgo Antico e in altri quartieri cittadini. Le accuse per tutti sono di associazione per delinquere e spaccio di sostanze ...

Bari - 21 arresti nel clan Capriati : 8.01 Operazione della Polizia di Stato che ha portato all'arresto di 21 persone ritenuti esponenti di spicco e gregari del clan Capriati, attivo nel Borgo Antico e in altri quartieri di Bari. Gli arrestati devono rispondere di associazione per delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico di droga e ai furti e aggravate dal metodo mafioso.

Bari - spaccio di droga e violazione degli obblighi : tre arresti : La lotta dei Carabinieri allo spaccio di droga continua senza sosta, tre persone sono finite in manette a Bari nella mattinata di ieri. In via Ascianghi, i militari hanno arrestato per detenzione ai ...

Mafia - traffico e spaccio di droga : 25 arresti a Bari : Mafia, traffico e spaccio di droga: 25 arresti a Bari Ai soggetti coinvolti, appartenenti ai clan "Mercante" e "Strisciuglio", vengono contestati vari reati. Tra questi anche due tentati omicidi aggravati dal metodo mafioso Parole chiave: ...

Bari - mafia e narcotraffico - 25 arresti : 9.27 Operazione di Polizia con l'arresto di 25 persone tra componenti di spicco e gregari dei clan baresi 'Mercante' e 'Strisciuglio' attivi in diversi quartieri.Il blitz, al termine di indagini coordinate dalla locale Dda e condotte dalla Squadra Mobile di Bari Agli arrestati vengono contestati i reati di associazione per delinquere finalizzata a traffico e spaccio di stupefacenti, aggravata dall'uso delle armi, e due tentativi di ...

Mafia - traffico e spaccio di droga : 25 arresti a Bari - : Ai soggetti coinvolti, appartenenti ai clan "Mercante" e "Strisciuglio", vengono contestati vari reati. Tra questi anche due tentati omicidi aggravati dal metodo mafioso

Bari. Duro colpo ai clan Mercante e Strisciuglio 25 arresti : Imponente operazione della Polizia a Bari. Nell’ambito del blitz odierno sono state arrestate 25 persone tra elementi di spicco e

Traffico droga dall'Albania - 43 arresti a Bari : Due potenti organizzazioni gestivano un Traffico internazionale di stupefacenti dai Balcani all'Italia. Impeganti nell'operazione oltre 200 uomini della Dia - L'inchiesta nasce nel 2016, partendo dai ...

Bari - droga dall'Albania all'Italia - sgominata potente organizzazione : 43 arresti : È in corso in queste ore in Albania e in Italia un'operazione della Direzione investigativa antimafia di Bari, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, contro due potenti organizzazioni ...

Bari. Operazione antidroga Shefi 43 arresti : Tra Italia e Albania la Dia di Bari ha smantellato due potenti organizzazioni criminali specializzate nel traffico internazionale di stupefacenti dai

Bari. Droga dall’Albania - 43 arresti : Bari. Droga dall’Albania, 43 arresti – E’ stata eseguita questa mattina in Albania e in Italia un’operazione della Direzione investigativa antimafia di Bari, coordinata dalla... L'articolo Bari. Droga dall’Albania, 43 arresti proviene da Roma Daily News.