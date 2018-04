Baby | la serie diretta da Andrea De Sica sulle baby squillo dei Parioli

Netflix annuncia Baby con Benedetta Porcaroli e Claudia Pandolfi : al via le riprese della serie sullo scandalo dei Parioli : Netflix conferma la produzione della nuova serie tv italiana che arriva dopo Suburra e si prepara ad aggredire il mercato con un'altra storia vera, lo scandalo delle Baby prostitute ai Parioli . Proprio all'evento romano che si è tenuto oggi, Netflix ha annuncia to il via alle riprese della serie alla cui regia ci saranno Andrea De Sica e Anna Negri. Nel cast della serie ci saranno alcuni volti noti delle fiction e del cinema italiano a ...

See What's Next - Netflix annuncia La Casa di Carta 3 - il cast di Baby e la serie tv italiana Luna Nera : Il See What's Next, l'evento in cui Netflix presenta le novità dei prossimi mesi e fa una sorta di bilancio della piattaforma, arriva a Roma, nella splendida cornice di Villa Miani. Un appuntamento che arriva subito dopo l'annuncio della soglia di 125 milioni di abbonati raggiunti da Netflix in tutto il mondo.Quale produzione sarà pronta a raccogliere l'eredità della Casa di Carta diventata in breve tempo un successo internazionale, ...