: Auto senza pilota, al via la sperimentazione in Italia #Auto - MediasetTgcom24 : Auto senza pilota, al via la sperimentazione in Italia #Auto - TgLa7 : #Auto senza pilota, al via la sperimentazione in Italia - SkyTG24 : Auto a guida automatica, al via la sperimentazione in Italia -

Via libera alle smart road e allasu strada dei veicoli a guidamatica, con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale del decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti previsto dalla Legge di Bilancio 2018. La legge scandisce interventi, tempi e tipi di strade interessate. Individua gli standard funzionali per realizzare strade più connesse e sicure che possano dialogare con gli utenti a bordo dei veicoli per informazioni in tempo reale Entro 2030 attivati ulteriori servizi.(Di giovedì 19 aprile 2018)