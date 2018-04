Auto senza pilota : al via la sperimentazione in Italia : Da oggi il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà Autorizzare le sperimentazioni su strada di veicoli a guida Automatica. La pubblicazione, ieri sera in Gazzetta Ufficiale, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dalla Legge di Bilancio 2018, dà infatti il via libera alle smart road e alla sperimentazione su strada dei veicoli a guida Automatica. Lo si legge in una nota del Ministero. Il decreto ...

Abbiamo visto all’opera le Auto che parcheggiano senza guidatore : “Per vedere automobili prodotte in serie senza volante e senza pedali, a vera guida autonoma, dovremo aspettare ancora molto – ci ha raccontato Johann Jungwirth, Chief Digital Officer di Gruppo Volkswagen – ma questo è sicuramente un bel passo in avanti“. Di cosa si tratta? Abbiamo visto all’opera una Volksawagen Passat, un’Audi Q7 e una Porsche Panamera (tutte ibride plug-in) capaci di parcheggiare da sole. ...

Impatto delle Auto senza pilota sul mercato immobiliare : A distanza di un secolo da quando i cavalli furono rimpiazzati dalle prime automobili, la nostra società è sul punto di venire nuovamente stravolta: questo almeno è quello che sostengono gli esperti, fra i quali spicca il nome di Bob Lutz, ex vicepresidente di General Motors nonché icona vivente dell’industria dell’auto americana. Non solo, già ora, mentre Uber e Lyft ci portano in giro per la città raccolgono dati utili che ...

Guida Autonoma - In California - test con i passeggeri senza autista : In California, le compagnie che offrono servizio di trasporto pubblico con auto a Guida autonoma saranno autorizzate a far viaggiare passeggeri senza un autista di sicurezza a bordo del veicolo: un passo avanti per i costruttori di vetture driverless. La California Public Utilities Commission, l'ente che regola i servizi di trasporto tra i quali anche le app di ride-hailing, ha avanzato una proposta che potrebbe aprire la strada a società come ...

Navi senza equipaggio - cacceranno i sottomarini/ Ecco Sea Hunter : 23 milioni di dollari - sarà Autosufficiente : Navi senza equipaggio, norvegese il primo armatore: Ecco Sea Hunter, sostenuta dal governo. sarà controllata dal personale di terra e "i costi saranno ridotti"(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 12:28:00 GMT)

Auto a guida Autonoma : test senza nessuno a bordo - svolta in California" : Il terribile incidente dell'Auto di Uber che ha scosso il mondo, il suo annuncio di sospendere i test e la stessa decisione di Toyota, e poi ancora l'incidente della Tesla in modalità 'driveless' ...