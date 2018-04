Auto a guida automatica | al via la sperimentazione in Italia

Non ricordi chi guidava la tua Auto quando è stata commessa un'infrazione? Puoi evitare di pagare la sanzione aggiuntiva : Il "non ricordo" fino ad oggi era equiparato al "non so" e quindi la sanzione aggiuntiva andava pagata. Ora un'ordinanza depositata dalla Seconda sezione civile della Cassazione cambia il quadro: si valuterà caso per caso quando il proprietario di un'auto dichiarerà di non ricordare chi si trovava alla guida nel momento in cui è stata commessa un'infrazione stradale che comporta la perdita di punti della patente.Valutando ...

Rc Auto - sconti obbligatori a partire dal 10 luglio per guidatori virtuosi : Dal 10 luglio le compagnie di Rc auto dovranno applicare uno sconto obbligatori agli automobilisti che hanno installato sul proprio veicolo la scatola nera o l'alcolock (il dispostivio che consente di stimare il tasso alcolemico...

Assicurazioni Auto - dall’estate sconti per chi guida con prudenza : (Foto: wikipedia.org) Da quest’estate gli automobilisti potranno ottenere sconti sulla rc auto. A partire dal prossimo 10 luglio le compagnie di Assicurazioni saranno tenute ad applicare uno sconto obbligatorio ai propri clienti, se questi accettano una delle tre condizioni contenute nell’ultimo regolamento dell’Istituto di vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass). La prima è di consentire un’ispezione preventiva del proprio ...

Rc Auto - dal 10 luglio sconti obbligatori per i guidatori virtuosi : Fra tre mesi entrerà in vigore una novità molto gradita agli automobilisti italiani. Soprattutto quelli più vessati dal caro assicurazioni. Dal 10 luglio infatti le compagnie di rc auto dovranno ...

Turo e Get My Car - guida alle Airbnb dell'Autonoleggio : Genova - Sempre meno possesso, sempre più condivisione: il fuTuro punta tutto sulla cosiddetta 'sharing economy', e anche il mondo dei trasporti si è adeguato aprendosi al car sharing , al car pooling , la condivisione di un semplicemente spostamento, e non del mezzo in sé e per sé, e infine al car sharing peer-to-peer. Che,...

Abbiamo visto all’opera le Auto che parcheggiano senza guidatore : “Per vedere automobili prodotte in serie senza volante e senza pedali, a vera guida autonoma, dovremo aspettare ancora molto – ci ha raccontato Johann Jungwirth, Chief Digital Officer di Gruppo Volkswagen – ma questo è sicuramente un bel passo in avanti“. Di cosa si tratta? Abbiamo visto all’opera una Volksawagen Passat, un’Audi Q7 e una Porsche Panamera (tutte ibride plug-in) capaci di parcheggiare da sole. ...

Svizzera : italiano guida in Autostrada in contromano per quasi 100 Km e 4 cantoni : Bizzarra e pericolosissima avventura per un italiano esidente a Rüschlikon (ZH) che ha percorso quasi 100 chilometri di autostrada in contromano attraverso quattro cantoni. L’uomo è stato fermato e successivamente arrestato domenica notte a Horgen (ZH), mentre stava circolando sulla carreggiata sbagliata dell’A3 in direzione di Zurigo. Miracolosamente non si è verificato nessun incidente, indica in una nota odierna la polizia ...

Svizzera : italiano guida in Autostrada in contromano per quasi 100 Km - attraversa 4 cantoni : Bizzarra e pericolosissima avventura per un italiano esidente a Rüschlikon (ZH) che ha percorso quasi 100 chilometri di autostrada in contromano attraverso quattro cantoni. L’uomo è stato fermato e successivamente arrestato domenica notte a Horgen (ZH), mentre stava circolando sulla carreggiata sbagliata dell’A3 in direzione di Zurigo. Miracolosamente non si è verificato nessun incidente, indica in una nota odierna la polizia ...

La madre di Devonte Hart che guidava l’Auto di famiglia precipitata dalla scogliera in California aveva bevuto alcolici : L’indagine sull’incidente che ha ucciso la famiglia di Devonte Hart, il ragazzino afroamericano diventato famoso nel 2014 per una fotografia scattata a una manifestazione contro le violenze della polizia, ha scoperto che Jennifer Hart, una delle sue madri adottive, aveva The post La madre di Devonte Hart che guidava l’auto di famiglia precipitata dalla scogliera in California aveva bevuto alcolici appeared first on Il Post.

PIT STOP : le 20 Auto divertenti da guidare che consumano poco : Ma offre comunque un ottimo mix di prestazioni ed economia. Ford Mustang Ecoboost, 12 km con un litro - Come la Chevrolet Camaro, la Ford Mustang offre un'opzione turbocharged a quattro cilindri per ...

Malore alla guida : finisce con l'Auto in un dirupo : La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta nel territorio del comune di Carife, in Contrada Pineta, dove un uomo di 62 anni, probabilmente a causa di un Malore, ...

Navi a guida Autonoma - la prossima rivoluzione? : La chiave per il futuro dei trasporti è nella guida autonoma. Se le auto sono le più chiacchierate a livello mondiale, le aziende costruttrici sono al lavoro sotto traccia per cercare di rendere indipendente ogni genere di mezzo di trasporto: dagli autobus, ai camion passando per le Navi. E proprio quest’ultime sembrano essere in netto vantaggio rispetto ai mezzi su gomma per la commercializzazione e l’effettiva partenza del ...

Guida Autonoma - i test PSA sono già al livello 4 - su 5 - : Ora siamo al livello 2, l'ultima frontiera è il livello 5. Nel caso della Guida autonoma i tre gradi di separazione significano il passaggio dallo stato attuale - già con luci, ombre e polemiche - all'...

Guida Autonoma - In California - test con i passeggeri senza autista : In California, le compagnie che offrono servizio di trasporto pubblico con auto a Guida autonoma saranno autorizzate a far viaggiare passeggeri senza un autista di sicurezza a bordo del veicolo: un passo avanti per i costruttori di vetture driverless. La California Public Utilities Commission, l'ente che regola i servizi di trasporto tra i quali anche le app di ride-hailing, ha avanzato una proposta che potrebbe aprire la strada a società come ...