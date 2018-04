Atti di bullismo su compagno di scuola | ordine di permanenza in casa per 2 ragazzi

Olgiate Olona - L'Albero spezzato - film e dib Atti to. Si parte dal bullismo : L'ingresso sarà libero e verrà richiesto un contributo minimo; l'eventuale netto ricavato verrà devoluto per il sostegno di progetti di realtà operanti nel mondo dell'infanzia e dei minori. Ti ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 14 marzo 2018 : Gemma e Tina - Atti di bullismo in studio! : La nuova Puntata Uomini e Donne Over sarà ricca di tantissimi colpi di scena. E’ inutile dire che tra Tina e Gemma si stilerà una nuova guerra, ma questa volta le due protagoniste si prenderanno a torte in faccia! Uomini e Donne: Gemma Galgani ancora protagonista della Puntata di Oggi! Maria De Filippi apre la nuova Puntata Uomini e Donne Over salutando i tre opinionisti, Tina, Gianni e Tinì. La conduttrice manda in ...