Attesa spasmodica per Huawei P8 Lite 2017 e l’aggiornamento Oreo | parla 3 Italia

optimaitalia

: Attesa spasmodica per #HuaweiP8Lite2017 e l'aggiornamento Oreo: parla 3 Italia - OptiMagazine : Attesa spasmodica per #HuaweiP8Lite2017 e l'aggiornamento Oreo: parla 3 Italia - NoraNadora : Io l'ansia di quel pomeriggio la ricordo tutta L''attesa spasmodica che si riaccendessero i cellulare di chi era de… - iltammo : @OfficialAllegri @jwnswon Lo avete fatto solo per dare un motivo della spasmodica attesa di questa partita.. a +6 s… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Ci sono diversi segnali da prendere in esame in questi giorni per quanto riguarda il cosiddettoP8ed il delicato tema riguardante il rilascio dell'aggiornamento Androidper lo smartphone tanto apprezzato dal pubblicono. Proprio ieri, su queste pagine, abbiamo analizzato alcune notizie provenienti dall'estero sulla vicenda, mentre oggi vogliamo concentrarci su alcuni feedback forniti direttamente dall'operatore Tre tramite il social care ufficiale.Come stanno le cose in? Abbiamo riscontri ufficiali sulla vicenda? L'ultimo segnale di vita giunge direttamente dalla compagnia telefonica appena menzionata, considerando il fatto che a detta di Tre sarà necessario attendere almeno un mese, se non addirittura due, prima di mettere sull'aggiornamento. Inutile sottolineare che in questo caso si parli del modello brandizzato, mentre per chi ha scelto un ...