Astronomia | Ngc 6240 | una “farfalla” galattica plasmata dai venti

meteoweb.eu

: La Nebulosa Bolla (NGC 7635) è una regione HII che ha l'aspetto di una bolla in quanto la nube di gas è spazzata vi… - LaStellata : La Nebulosa Bolla (NGC 7635) è una regione HII che ha l'aspetto di una bolla in quanto la nube di gas è spazzata vi… - LaStellata : NGC 3372, conosciuta anche come Nebulosa della Carena, è una delle regionie HII più grandi conosciute nella nostra… - LaStellata : La meravigliosa galassia NGC 3344 è larga 40.000 anni luce e è distante 20 milioni di anni luce dalla Terra, nella… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Una ‘farfalla’ luminosa che si libra nel cosmo a 400 milioni di anni luce dalla Terra: il singolare lepidottero, situato nella costellazione dell’Ofiuco, è in realtà Ngc, una galassia che presenta notevoli peculiarità, come un ‘duetto’ di buchi neri. A Ngcè stata dedicata una ricerca, condotta da un team internazionale di studiosi coordinato dal Dipartimento di Scienze Astrofisiche e Planetarie dell’Università del Colorado-Boulder. I risultati dell’indagine sono stati illustrati nell’articolo “Two separate outflows in the dual supermassive black hole system Ngc”, pubblicato su Nature. La galassia in questione – spiega Global Science – ha fatto le cose in grande: a differenza della maggior parte delle sue ‘colleghe’, nelle sue regioni centrali ospita ben due buchi neri, che si stanno muovendo l’uno intorno ...