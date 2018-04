Astrofisica | scoperte particelle energetiche nella coda magnetica di Mercurio

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 aprile 2018) Elettroni energetici inaspettatidel pianeta più vicino al Sole: è la sorpresa in cui si è imbattuto un gruppo di fisici teoretici impegnati ad analizzare i dati sul campo magnetico diraccolti dalla sonda Messenger della Nasa. Il motivo per cui talisono presentidel corpo celeste – spiega Global Science – ha suscitato numerosi interrogativi negli addetti ai lavori e un nuovo studio, condotto da un team del Max Planck Institute for Solar System Research di Gottinga (Germania), ha cercato di dare una risposta. La ricerca è stata presentata nell’articolo “Electron acceleration by turbulent plasmoid reconnection”, pubblicato di recente su Physics of Plasmas, rivista mensile dell’American Institute of Physics. Le code magnetiche si formano a seguito dell’influenza esercitata dalle intense radiazioni del vento solare sul campo ...