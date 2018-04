Astrofisica | gioia e orgoglio dei fisici italiani per Branchesi 

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 aprile 2018) Felicita’ e: sono questi i sentimenti dei ricercatoriche lavorano al fianco di Marica Branchesi, l’segnalata dalla rivista Time fra le 100 persone piu’ influenti al mondo per la scoperta delle onde gravitazionali. “Congratulazioni a Marica per questo nuovo riconoscimento per il suo lavoro, che e’ rappresentativo dell’impegno di un’intera comunita’ ed e’ emblematico della peculiarita’ della scoperta di cui siamo stati tra i protagonisti”: a dirlo e’ Fernando Ferroni, presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn). “Il ruolo di coordinamento svolto da Marica e dai suoi colleghi, che ha fatto si’ che le decine di osservatori elettromagnetici sulla Terra e nello spazio lavorassero in modo coeso e sinergico assieme agli interferometri di onde gravitazionali, ...