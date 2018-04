huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 'Asperger, medico che ha dato il nome alla sindrome, aiutò i nazisti e condannò all'eutanasia centinaia di bambini'. L'… - alcinx : RT @HuffPostItalia: 'Asperger, medico che ha dato il nome alla sindrome, aiutò i nazisti e condannò all'eutanasia centinaia di bambini'. L'… - thexeon : 'Asperger, medico che ha dato il nome alla sindrome, aiutò i nazisti e condannò… - FRANCESC0PAGANO : RT @HuffPostItalia: 'Asperger, medico che ha dato il nome alla sindrome, aiutò i nazisti e condannò all'eutanasia centinaia di bambini'. L'… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Il pediatra austriaco, Hans, che hailall'omonima, "cooperò attivamente" con il programma di eutanasia dei. Lo afferma un nuovo studio di Herwig Czech, storico all'Università medica di Vienna, che sostiene come "riuscì ad adattarsi al regime nazista e fu ricompensato per le sue affermazioni di lealtà con opportunità di carriera". Tra le accuse rivolte al pediatra, anche il fatto che "pubblicamente legittimò le politiche per la purezza della razza comprese le sterilizzazioni forzate"., morto nel 1980 all'età di 74 anni, non si iscrisse mai al partito nazista ma fece parte di diverse organizzazioni affiliate, sostiene Czech, che ha basato il suo studio su una vasta serie di pubblicazioni contemporanee e documenti in archivio mai visionati prima, tra cui i rapporti personali dele ...