Artrite reumatoide | anche l’inquinamento contribuisce alla malattia

(Di giovedì 19 aprile 2018) Da oltre 3 decenni si sa che le persone con una particolare versione di un gene – antigene leucocitario umano (HLA) – sono esposte ad un rischio più alto di. Nel frattempo, negli ultimi anni, c’è stato un crescente interesse nella relazione trae fattori ambientali, come il fumo da sigaretta. Nei fumatori che sviluppano la patologia, lacolpisce più duramente. Questo significa non solo maggior dolore e gonfiore, mauna distruzione ossea più grave, un aspetto meno conosciuto ma più pericoloso della. Ora, in un nuovo studio, i ricercatori dell’Università del Michigan hanno testato la relazione tra HLA e inquinanti ambientali. Le sigarette sono le maggiori preoccupazioni riguardo l’, mavivere in aree urbane o vicino a strade molto trafficate presenta un collegamento con la, indipendentemente dal ...