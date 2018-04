Arriva la messa in dialetto

Su WhatsApp Arrivano gli hashtag per organizzare contatti e messaggi (solo Business) : WhatsApp ha da poco annunciato l'introduzione degli hashtag (o etichette) per consentire agli utenti di organizzare meglio e ritrovare più facilmente messaggi (sia singoli che intere chat) e contatti. Si tratta di una funziona dedicata esclusivamente agli utenti Business. L'articolo Su WhatsApp arrivano gli hashtag per organizzare contatti e messaggi (solo Business) proviene da TuttoAndroid.

“Penso a te…”. Il dolce messaggio per Carlotta Mantovan. A una settimana dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi Arriva il messaggio social : una foto e una dedica che Arrivano dritta al cuore : La scomparsa di Fabrizio Frizzi è stata un fulmine a ciel sereno per il pubblico che lo seguiva tutte le sere su Rai Uno. La notizia della morte del conduttore nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 marzo, infatti, ha lasciato tutti senza parole. Frizzi aveva 60 anni e lo scorso ottobre era rimasto vittima di una ischemia prima di una puntata dell’Eredità. Le sue condizioni erano sembrate subito gravissime ma era riuscito con forza ...

Bari - rissa al funerale per la foto sulla lapide : messa sospesa - Arriva la polizia : Il violento litigio, che ha visto il coinvolgimento di circa 200 persone, sarebbe stato provocato da alcune divergenze sulla foto per la lapide della defunta. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia e i sanitari del 118.Continua a leggere

“Io sapevo…”. Massimo Giletti choc su Fabrizio Frizzi. Quel messaggio Arrivato sul cellulare : la straziante confidenza del conduttore dell’Eredità : La prima cosa che colpiva di Fabrizio Frizzi era la sua gentilezza, i suoi modi garbati. Pacato, sempre sorridente, il conduttore romano, storico volto della Rai, aveva combattuto come un leone per vincere la sua battaglia. Quella contro la malattia che a ottobre lo aveva colto di sorpresa negli studi di ‘L’Eredità’, mentre stava registrando una puntata. Fabrizio Frizzi però, non si era arreso. Dopo Quell’ischemia ...

Fabrizio Frizzi - il messaggio a Massimo Giletti prima di morire : 'L'ho riletto spesso - sapevo che sarebbe Arrivato a questa estate' : In pochissimi sapevano quali fossero le reali condizioni di salute di Fabrizio Frizzi . Dopo il malore dello scorso ottobre durante la registrazione di una puntata dell'Eredità, il conduttore aveva ...

Morte Fabrizio Frizzi - Arriva anche il commovente messaggio di Lamberto Sposini : La Morte di Fabrizio Frizzi ha scosso il mondo televisivo. Tra i tanti di messaggi di cordoglio che sono stati pubblicati sui social dai colleghi di Fabrizio Frizzi è apparso anche un messaggio scritto da Lamberto Sposini in memoria dell'...

Corna-Gate all’Isola - Arriva il messaggio della moglie di Amaurys : «Se avesse voluto tradirmi, non avrebbe aspettato che arrivassero le telecamere». Così Angela Rende difende il marito Amaurys Perez sul cosiddetto

“Non più come state facendo”. Messaggi vocali WhatsApp - si cambia. Il nuovo aggiornamento modifica una delle funzioni più usate. E ne Arriva una nuova - di quelle “wow!” - da usare ogni minuto : WhatsApp non si ferma mai. L’applicazione di Messaggistica istantanea più diffusa del pianeta segna un nuovo passo in avanti e presenta alcuni aggiornamenti. Novità già disponibili e che stanno incontrando il favore degli internauti e di tutti gli appassionati di tecnologia. Più rapido, veloce e decisamente più funzionale. Due, nel dettaglio sono le novità, la prima riguarda i Messaggi vocali per la piattaforma Android. Fino ad oggi per ...

Leonardo - conti 2017 deboli. Ma Arriva la maxi commessa : I risultati 2017 calano come da previsioni ma una nuova maxi commessa di elicotteri in Qatar spinge il titolo in Borsa, che chiude a 9,31 euro, in rialzo dell'1,70%. Leonardo ha terminato il 2017 - ...

È Arrivata la felicità 2 cambia rete e giorno di messa in onda - anticipazioni 6ª puntata su Rai2 con doppio matrimonio : È arrivata la felicità 2 cambia rete e giorno di messa in onda. Il drastico calo di ascolti della fiction, che alla terza puntata ha racimolato poco più di due milioni e mezzo di spettatori, ha spinto Rai1 ad un radicale cambio di palinsesto per la serie con protagonisti Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria. Sono stati per la precisione 2 milioni e 709mila, con uno share dell'11%, i telespettatori che hanno seguito mercoledì 7 marzo il terzo ...

Arriva l’album dei Maneskin - un messaggio social contiene la data di uscita? : L'album dei Maneskin verrà rilasciato a marzo? Un messaggio emblematico raggiunge i social network nella giornata di oggi, lunedì 12 marzo. contiene una data e il nome dei Maneskin ma nessun altro riferimento. L'etichetta discografica Sony Music, però lo twitta insieme all'account ufficiale del gruppo vincitore morale di X Factor 2017 e l'associazione potrebbe portare al nuovo disco di inediti. I Maneskin, in effetti, non hanno ancora ...

Su Google Duo Arrivano ufficialmente i videomessaggi : Google Duo, l'applicazione di Big G dedicata alle videochiamate, si arricchisce oggi della possibilità di inviare videomessaggi. Sono pensati per tutte quelle situazioni in cui si desideri condividere un momento con una persona cara ma quest'ultima non abbia possibilità di rispondere. La nuova feature è disponibile da oggi, scopriamola insieme. L'articolo Su Google Duo arrivano ufficialmente i videomessaggi è stato pubblicato per la prima ...

Arrivato il messaggio in bottiglia mandato nel 1886 : ecco il testo e il mittente : stato ritrovato il #messaggio in bottiglia più antico del mondo: il testo fu scritto e spedito nel lontano 1886 e dopo ben 132 anni è giunto a destinazione. Nel corso di questi anni, ha fatto un lungo ...

Arrivato il messaggio in bottiglia mandato nel 1886 : ecco il testo e il mittente : È stato ritrovato il messaggio in bottiglia più antico del mondo: il testo fu scritto e spedito nel lontano 1886 e dopo ben 132 anni è giunto a destinazione. Nel corso di questi anni, ha fatto un lungo giro, restando in mare per oltre un secolo per poi arenarsi sulla costa dell'Australia. Il foglio contenuto all'interno riporta un messaggio molto particolare. Australia, ritrovato messaggio in bottiglia gettato in mare 132 anni fa Il 12 giugno ...