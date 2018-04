Arriva la conferma per una versione non VR di Battlezone Gold Edition

Detroit : Become Human non girerà in 4K nativi su PS4 Pro - Arriva la conferma di Sony : Detroit: Become Human è un'altra delle esclusive di peso per PS4 in arrivo quest'anno, il titolo di Quantic Dream nel mese di maggio vedrà la luce sulle piattaforme di Sony e andrà ad arricchire il catalogo PlayStation 4 che, tra pochissimo, vedrà l'arrivo di God of War e a settembre di Spider-Man.Come saprete, Detroit: Become Human arriverà su PS4 Pro e, sulla console premium di Sony, il gioco godrà di migliorie tecniche. Poco tempo fa già si ...

Dagli Usa : 'Emre Can-Juve - la conferma Arriva da Khedira' : TORINO - L'ennesima rassicurazione sull'affare Emre Can-Juventus arriva Dagli Stati Uniti. Il giornalista di Sports Illustrated Grant Wahl ha parlato del futuro del tedesco in scadenza di contratto ...

Crisi Facebook/ Zuckerberg conferma nuovo errore : video mai pubblicati venivano archiviati - Arrivano le scuse : Crisi Facebook, parla Mark Zuckerberg: il fondatore del noto social network sottolinea come ci vorranno degli anni per superare i problemi, ma che comunque ce la faranno.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 19:33:00 GMT)

“Censurati”. Isola dei famosi - è successo. Da qualche settimana girava una strana voce riguardo il reality ma adesso Arriva la conferma (bomba) che spazza via ogni dubbio. Cosa avranno da dire ai piani alti di Mediaset? : “Voi parlate, io non ne parlo? Eva, sei fuori di testa! Sei andata in tutte le trasmissioni per parlarne. Non fare la buona samaritana. Non fare discorsi moralisti, quando io non sono mai stata moralista con te e tua figlia Mercedesz. Questa è la mia trasmissione”, fu quella, forse, l’ultima occasione in cui Alessia Marcuzzi affrontò l’argomento droga all’Isola dei famosi. Era solo la seconda puntata del reality ed Eva Henger accusava l’ex ...

Barbara D'Urso - Arriva la conferma : 'Condurrà il Grande Fratello ma non molla Pomeriggio 5 e Domenica Live' : In apertura di puntata a Pomeriggio 5 Barbara D'Urso ha accennato alle voci sulla nuova edizione del Grande Fratello che la vorrebbero come conduttrice del reality . La conduttrice ha aperto dicendo ...

“Bloccata Barbara D’Urso” : affronto! Prima le voci - poi la conferma della conduttrice. Insomma - proprio quando sembrava fatta - Arriva la frenata storica. E no - Carmelita non sarà felice : sembrava fatta. Era stata la stessa Barbara D’Urso a parlarne in un’intervista recentissima a Tv, Sorrisi e Canzoni dopo una miriade di rumor circolati con insistenza nelle ultime settimane. Ma proprio all’alba delle dichiarazioni di Carmelita arriva una battuta d’arresto. Una brusca frenata dall’altra parte che, di sicuro, la regina degli ascolti Mediaset non avrà preso bene. Ma bisogna riavvolgere il nastro ...

Inter-Lautaro Martinez - Arriva la conferma dell’agente : “Ha firmato. In estate sarà nerazzurro…” : Inter-Lautaro Martinez- Dopo indiscrezioni e annunci ufficiosi, l’agente di Lautaro Martinez ha rotto gli indugi annunciando il futuro del suo assistito. Ecco le sue parole: “Ci sono le firme, ad agosto sarà presentato dall’Inter, impossibile che vada in Germania”. Sorride Spalletti e sorridono i tifosi interisti. CHI E’ LAUTARO Martinez? Margini di miglioramento notevoli, classe […] L'articolo Inter-Lautaro ...

Barbara d’Urso nuova conduttrice del Grande Fratello 2018/ La conferma : Arriva l’edizione più pop di sempre? : Barbara d’Urso conduce il Grande Fratello 2018, arriva la conferma dopo la riunione di Mediaset: nuovo record per l’edizione più pop di sempre? Tutti i dettagli.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 15:35:00 GMT)

“Eccola!”. Barbara D’Urso : la notizia è ormai certa. Dopo quel pesante ”no” Arriva la conferma sulla regina della domenica : Nuova ed emozionante avventura per la vulcanica conduttrice napoletana Barbara D’Urso. Dopo le rodate trasmissioni ”Pomeriggio Cinque” e ”Domenica live”, la regina di Mediaset è pronta per un nuovo ed entusiasmante progetto: la conduzione del Grande Fratello nip. Un vero e proprio colpo di scena per il reality di Canale 5. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane la notizia è arrivata: Barbara Palombelli ...

Calcio - Mondiali 2018 – UFFICIALE : la FIFA approva l’utilizzo del Var. La conferma Arriva da Gianni Infantino : Var ai Mondiali, ora è UFFICIALE. La conferma è arrivata direttamente dal presidente della FIFA Gianni Infantino, che ha annunciato la novità in maniera definitiva nel corso di una conferenza stampa a Bogota, sede del FIFA Council Meeting. “Siamo molto contenti di questa approvazione“, ha commentato lo svizzero di origini italiane, manifestando tutta la sua soddisfazione. Eppure proprio Infantino non era favorevole ...

“Così è Arrivato all’Isola”. Nubi nere su Terlizzi. L’Isola dei Famosi sempre più nel mirino (e in basso). Il naufrago Nip deve rispondere a pesanti accuse : “Raccomandato!”. E adesso Arriva la conferma del regista del reality : “Ecco chi è Franco…” : Continuano le polemiche su Franco Terlizzi. il naufrago è arrivato al’Isola dei Famosi in qualità di Nip, ovvero di personaggio non famoso a cui è stata data la possibilità di ‘soggiornare’ in Honduras insieme ai vip.Di lui si sa che per tutta la vita ha vissuto di sport, prima di prendere qualche chilo di troppo. Poi però sono uscite fuori delle foto che hanno gettato nuova luce sulla sua presunta non notorietà. ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro : «Da Antitrust Arrivata conferma che speravamo» : All'indomani del via libera da parte dell'Antitrust, in giornata la Lega Serie A potrebbe inviare la comunicazione di assegnazione dei Diritti tv a MediaPro, che ha vinto il bando per intermediari indipendenti con un'offerta da un miliardo e 50 milioni di euro a stagione per tre anni. «È stato confermato quello che speravamo e ora inizieremo a parlare con la Lega», spiegano da MediaPro commentando la decisione del Garante ...

Joshua vs Wilder si farà : Arriva la conferma di Eddie Hearn Video : Tutti vogliono vederli sullo stesso ring [Video], due campioni del mondo dei #pesi massimi imbattuti e con un'altissima percentuale di vittorie per K.O nel caso di Joshua è del 100 %. Eddie Hearn, potente promoter britannico che cura gli interessi e la carriera di Anthony Joshua ha fiutato l'affare da tempo, sono ormai anni che la categoria regina della #boxe non è caratterizzata da due pugili di questo livello. I pesi massimi avevano bisogno di ...