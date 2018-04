Arredamento e design | l' export vola Bergamo 17esima tra le province

Scegliere l’Arredamento di design per la camera da letto : Un arredamento di design per la camera da letto può avere successo unicamente a patto che non si attribuisca una eccessiva importanza al letto stesso: nel caso in cui esso risulti troppo centrale, infatti, si corre il rischio di non occuparsi in maniera equilibrata dello stile del resto dell’ambiente. Un ruolo di primo piano, per esempio, è quello svolto dalla decorazione murale che si trova sopra la testata del letto: una soluzione che è ...