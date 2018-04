Archeologia | importantissima scoperta in Calabria | rinvenuti resti di una tomba

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 aprile 2018) Nel corso della quotidiana attività di controllo economico del territorio, i finanzieri di Crotone negli ultimi giorni avevano notato come delle persone saltuariamente si aggirassero sul letto in secca del fiume Neto. Insospettiti dalla circostanza, si decideva, nel pomeriggio di martedì 17 aprile, di effettuare un’accurata esplorazione dell’area. Una pattuglia di militari delle Fiamme Gialle pertanto risaliva a piedi il letto del fiume, dalla foce a mare fino ad una zona, nell’entroterra, dove i finanzieri fanno undi enorme valore storico e culturale: si imbattono in quelli che sembrano essere idi unaantichissima. Immediatamente viene contattato il Dott. Morelli Paolo Nereo, Ispettore onorario del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la tutela archeologica del territorio di Crotone e sua provincia che, ...