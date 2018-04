gazzetta

: Nicchi, Malagò è perplesso 'Nuova Calciopoli? Mah...': - Russia2018RT : Nicchi, Malagò è perplesso 'Nuova Calciopoli? Mah...': - fenicejuventina : RT @Gazzetta_it: Caso arbitri, #Malagò perplesso: ' #Calciopoli bis? Non capisco' #Nicchi - Gazzetta_it : Caso arbitri, #Malagò perplesso: ' #Calciopoli bis? Non capisco' #Nicchi -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Premettendo il rispetto per il mondo arbitrale e sottolineando che si tratta di un'osservazione e non di una polemica sull'ormai celeberrima questione del diritto di voto degli, quel due per ...