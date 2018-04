Gruppo Cdp ha deliberato di affidare la gestione alberghiera dei tre villaggi turistici ex Valtur di Ostuni (Brindisi), Pila (Aosta) e Marilleva (Trento) alla società Hotelturist, operatore turistico attivo sul mercato nazionale con il marchio 'TH Resorts'. Lo si legge in una nota di Cdp, in cui si precisa è assicurata la continuità operativa dei villaggi. Per il resort di Ostuni, in particolare, l'intesa permetterà l'apertura già dalla stagione estiva alle porte.(Di giovedì 19 aprile 2018)

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Aprono Valtur