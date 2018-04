Apple prepara un iPhone 2018 con Dual SIM da 550 dollari

Immaginate un Netflix delle riviste - Apple lo sta preparando : Apple ci riprova con i media e l’informazione. La casa di Cupertino starebbe infatti progettando di lanciare un suo servizio di abbonamento a più riviste entro l’anno, attraverso il restyling della sua app Apple News, secondo quanto riferito da Bloomberg. Il produttore di iPhone punterebbe dunque ad integrare una app per la lettura di riviste, Texture, recentemente acquisita, nel suo servizio Apple News, lanciando al contempo ...

Apple si prepara a produrre in proprio i microprocessori. Trema Intel : Novità in vista in casa Apple . Sembra proprio che a partire dal 2020 la Mela Morsa produrrà in proprio i microprocessori per i suoi prodotti, per consentire a tutti i dispositivi Apple una maggiore ...

La fine di iTunes : Apple prepara l'addio a iTunes LP - ma il negozio vivrà - Aggiornato - : La maggior parte degli addetti ai lavori intervistati da Metro è di questo parere: ormai da tempo il principale canale per la musica digitale sono i servizi in streaming in abbonamento. Cupertino è ...

Apple Si Prepara A Lanciare Un MacBook Air Economico In Primavera : MacBook Air 2018 in arrivo in Primavera ad un prezzo molto più basso dei precedenti? Svolta in casa Apple: a breve potrebbe arrivare un computer portatile MacBook Air Economico MacBook Air Economico 2018 Prendi questa notizia con le pinze, visto che è solo un rumor da confermare, anche se arriva da fonti affidabili e molto vicine […]

Apple prepara tre nuovi smartphone : Teleborsa, - Apple starebbe organizzando il lancio di tre nuovi iPhone nel prossimo autunno. Secondo alcune indiscrezioni, la Mela Morsa avrebbe pensato a una versione economicamente più accessibile ...