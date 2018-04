Apple Music potrebbe crescere il 40% l' anno fino al 2022

Apple Music : raggiunti 40 milioni di abbonati - : ... anche in relazione come accennavamo a Spotify, l'altro 'grande' servizio per lo streaming Musicale. Apple Music può, infatti, contare su una libreria di 40 milioni di brani contro i 30 milioni del ...

Apple Music mira al sorpasso in Usa : un nuovo top manager per sfidare Spotify : Che sia in atto una battaglia è evidente anche dal fatto che Spotify sta facendo le sue mosse per contrastare l'avanzata di Apple Music e mantenere la leadership dello streaming Musicale: tra queste ...

Apple Music porta i suoi video esclusivi anche su Android - download apk - : L'app per lo streaming Musicale di Apple porta anche sui dispositivi equipaggiati col sistema Google le sue playlist video e i contenuti esclusivi già disponibili su iPhone e iPad, dando modo anche ...

Apple Music si aggiorna con i video musicali : E' inoltre probabile che la novità sia il primo tassello per la prossima introduzione dello streaming di film e serie TV. Apple sta lavorando da tempo a questo progetto e ha già pronte diverse ...

Apple Music introduce la sezione dedicata ai video : I video Musicali possono essere ora trovati nel tab "naviga" dell'applicazione Apple Music: tale nuova sezione ha lo scopo di dare maggiore visibilità ai clip L'articolo Apple Music introduce la sezione dedicata ai video proviene da TuttoAndroid.

Jimmy Iovine di Apple Music : 'I servizi di streaming musicale sono troppo simili - bisogna puntare di più sulle esclusive' : 25 mar 2018 - Il direttore di Apple Music Jimmy Iovine ritiene che i servizi di streaming Musicale siano troppo simili tra di loro e che qualcosa debba cambiare. In una recente intervista rilasciata alla BBC, Iovine ha dichiarato:

Grazie a Spotify ed Apple Music cresce l'indistria della musica - ma calano i supporti fisici - : E così, come evidenzia anche la redazione di Appleinsider , i servizi di streaming Musicale hanno rappresentato circa il 50 per cento delle entrate dell'intero settore Musicale nel 2016. Ancor meglio ...

Jimmy Iovine passa al ruolo di consulente per Apple Music - : Al momento non è chiaro quale sarà esattamente il suo ruolo di consulente per il servizio di Musica in streaming, ma già in passato lo stesso aveva riferito di essere intenzionato a trascorrere più ...

Apple Music per Android si aggiorna alla versione 2.4.1 : Apple Music per Android ha ricevuto il suo secondo aggiornamento del mese, cosa piuttosto rara per il client del colosso di Cupertino. Ecco cosa cambia L'articolo Apple Music per Android si aggiorna alla versione 2.4.1 proviene da TuttoAndroid.

Nuovo update su Google Play per l'app Apple Music : Grazie a questa applicazione, chi ha attivato il servizio Apple Music , prova gratuita di 3 mesi, costo successivo 9,99' al mese, può ascoltare i brani in streaming, gestire le Playlist, accedere ...

Dr. Dre in azione al concerto di Anderson .Paak sponsorizzato da Apple Music : ... fatto che alimenta ovviamente la speranza di averlo disponibile successivamente in streaming mediante la piattaforma Apple. Offerte lampo >> Amazon

Apple Music ha 38 milioni di abbonati : ANSA, - ROMA, 13 MAR - Apple Music, il servizio di Musica in streaming della Mela, continua a crescere. Intervenendo al festivaL South By Southwest in corso ad Austin, in Texas, il vicepresidente di Cupertino Eddie Cue ha reso noto che il servizio ha raggiunto ...

Apple Music ha 38 milioni di abbonati : ANSA, ROMA, 13 MAR Apple Music, il servizio di Musica in streaming della Mela, continua a crescere. Intervenendo al festivaL South By Southwest in corso ad Austin, in Texas, il vicepresidente di Cupertino Eddie Cue ha reso noto che il servizio ha raggiunto ...

Apple Music ha 38 milioni di abbonati : ... il dirigente Apple fa notare che c'è ancora molto spazio per crescere, dato che ci sono circa due miliardi di persone che potrebbero potenzialmente abbonarsi ai vari servizi di Musica streaming. Cue ...