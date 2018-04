Appello per operai a tempo indeterminato | arrivano migliaia di cv ma i sindacati accusano

Papa Francesco - Appello per Alfie e Laurent : “Custodire ogni vita” : Papa Francesco, appello per Alfie e Laurent: “Custodire ogni vita” Il padre sui social: “Alfie, faremo qualsiasi cosa per te. Santità, salvi nostro figlio” Continua a leggere

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : morti amianto Olivetti - processo Appello "De Benedetti assolto perchè.." : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: morti amianto all'Olivetti, processo Appello con tutti assolti. Ecco perchè Carlo De Benedetti è 'salvo'.

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : morti amianto Olivetti - processo Appello “De Benedetti assolto perchè..” : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: processo Olivetti per morti d'amianto, tutti assolti in Appello i condannati in primo grado. Salvi i fratelli De Benedetti e Corrado Passera(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 18:33:00 GMT)

Carlo De Benedetti è stato assolto in Appello per le morti legate all’amianto negli stabilimenti Olivetti : Insieme agli altri 12 condannati in primo grado: lo ha deciso la Corte d'appello di Torino The post Carlo De Benedetti è stato assolto in appello per le morti legate all’amianto negli stabilimenti Olivetti appeared first on Il Post.

Omicidio Vannini - sentenza : condannata famiglia Ciontoli/ Mamma di Marco : "Spero nell'Appello - pene leggere" : Marco Vannini, Omicidio Ladispoli: oggi la sentenza per la famiglia Ciontoli. Stasera il programma Chi l'ha visto? si occuperà del caso fornendo approfondimenti e aggiornamenti(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 16:27:00 GMT)

Processo Olivetti - in Appello tutti assolti per le morti da amianto : La Corte d'appello di Torino ha assolto tutti gli imputati del Processo per le morti da amianto alla Olivetti di Ivrea. Per i giudici "il fatto non sussiste".Fra i 13 imputati c'erano i fratelli Carlo e Franco De Benedetti, ai quali furono inflitti 5 anni e 2 mesi, e l'ex ministro Corrado Passera al quale in primo grado, nel 2016, erano stati inflitti un anno e 11 mesi di reclusione. Il Processo riguardava casi di dipendenti dell'azienda che si ...

FAUSTO BRIZZI INDAGATO PER VIOLENZA / Ultime notizie : Asia Argento non ci sta e fa il suo Appello : FAUSTO BRIZZI INDAGATO per VIOLENZA sessuale, ma denunce “tardive”: inchiesta verso archiviazione. Le Ultime notizie: nei prossimi giorni la decisione sul procedimento(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 14:29:00 GMT)

Volley : Semifinali Play Off - Perugia-Trento sfida senza Appello : ROMA - Domani , fischio di inizio ore 20.30, le Semifinali Play Off emetteranno l'ultimo verdetto. Gara 5 fra Sir Safety Perugia e Diatec Trentino sarà senza appello. Chi vince va a sfidare la Cucine ...

Olivetti - processo per morti da amianto : tutti assolti in Appello - : Per i giudici della Corte di Torino "il fatto non sussiste". Il processo è iniziato dopo i decessi, fra il 2008 e il 2013, di dieci operai dell'azienda di Ivrea. In primo grado tra i condannati anche ...

Olivetti - processo per morti da amianto : tutti assolti in Appello : Olivetti, processo per morti da amianto: tutti assolti in appello Per i giudici della Corte di Torino "il fatto non sussiste". Il processo è iniziato dopo i decessi, fra il 2008 e il 2013, di dieci operai dell'azienda di Ivrea. In primo grado tra i condannati anche i fratelli Carlo e Franco De Benedetti e l'ex ministro ...

Olivetti - morti per amianto : tutti assolti in Appello : ?In primo grado fra i condannati c'erano i fratelli Carlo e Franco De Benedetti, ai quali furono inflitti 5 anni e 2 mesi. Per i giudici "il fatto non sussiste"

Appello del Papa per il piccolo Alfie : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 18 APR - Thomas Evans, padre del piccolo Alfie, il bambino in stato "semivegetattivo" per il quale i medici chiedono di staccare la spina contro il volere dei genitori, ha ...

Appello del Papa per il piccolo Alfie : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 18 APR - Thomas Evans, padre del piccolo Alfie, il bambino in stato "semivegetattivo" per il quale i medici chiedono di staccare la spina contro il volere dei genitori, ha ...

Papa Francesco fa un Appello per Vincent Lambert e Alfie Evans : "Custodire ogni vita" : "Attiro l'attenzione di nuovo su Vincent Lambert e al piccolo Alfie Evans: vorrei ribadire e confermare che l'unico padrone della vita dall'inizio alla fine naturale è Dio. Il nostro dovere è fare di tutto per custodire la vita. Pensiamo in silenzio e preghiamo perché sia rispettata la vita di tutte le persone e di questi nostri due fratelli, preghiamo in silenzio". A dirlo è stato Papa Francesco al termine ...