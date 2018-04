Appartamento in fiamme in via del Lagaccio

Fiamme alla Trump Tower : l’Appartamento era senza sistema antincendio : L’appartamento che è andato completamente distrutto in un incendio, al 50° piano della Trump Tower di New York, era sprovvisto degli spruzzatori antincendio. Si tratta, riporta il Guardian, di una misura di sicurezza alla quale Donald Trump si oppose negli anni ’90. All’epoca in cui la Trump Tower venne inaugurata, il 1983, le leggi non prevedevano l’obbligo di installazione del dispositivo antincendio, nelle sezioni dei ...

Roma. Fiamme in Appartamento - nessun ferito : Il fatto è avvenuto vicino a Roma, ad Albano Laziale in una palazzina di via Foscolo. Dopo l’intervento dei pompieri non si registrano feriti o intossicati. Fiamme in appartamento vicino Roma, nessun ferito Fiamme nella serata di ieri in un appartamento al terzo piano di una palazzina di via Foscolo ad Albano Laziale, vicino Roma. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio prima che si propagasse ad altri ...

Notte di fuoco a Napoli : fiamme in un Appartamento - tre feriti ustionati e decine di intossicati : Incendio in un'abitazione in via Eduardo Nicolardi, nel quartiere Colli Aminei dove questa Notte le fiamme hanno ustionato tre componenti di una famiglia. Il rogo ha divampato all'interno di...

Roma - Appartamento in fiamme : muore una donna : Una donna di 52 anni è morta nell'incendio, divampato nel suo appartamento in via Vallombrosa a Roma. Il rogo è scoppiato al primo piano di una palazzina di quattro piani. Sul posto sono intervenuti i ...

Roma : Appartamento in fiamme ad Olevano Romano - intossicato il proprietario : Roma: nella notte divampano le fiamme in un appartamento di Olevano Romano Roma – Incendio in un appartamento al primo piano di una palazzina. E’... L'articolo Roma: appartamento in fiamme ad Olevano Romano, intossicato il proprietario su Roma Daily News.